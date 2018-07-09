Сама Марин Ле Пен называет решение органов юстиции "попранием демократии" и заявляет, что без этих денег, которые должны были перевести в понедельник, 9 июля, ее партия "умрет уже в концу августа".
Следствие удержало выплату из-за того, что ранее Марин Ле Пен была признана виновной в растрате денег Европарламента из-за фиктивного трудоустройства помощника, поясняет агентство AFP. Тогда суд обязал ее вернуть Европарламенту 320 тысяч евро. Всего по этому делу проходят 10 человек, включая Марин Ле Пен.
Ле Пен была депутатом Европейского парламента в 2009-2017 годах. В мае прошлого года она проиграла во втором туре президентских выборов во Франции Эмманюэлю Макрону, сейчас она — депутат французского Национального собрания.
Ранее ее партия назвалась "Национальный фронт", в июне этого года она была переименована в "Национальное объединение".
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