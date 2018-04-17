А избавился от зарубежных владений лишь один крупный российский чиновник — вице-премьер Александр Хлопонин, выручивший за дом в Италии почти 3 млрд рублей.

Чиновники Кремля, Совфеда и Госдумы отчитались о своих доходах, а также о доходах членов семей. Недвижимость в США имеет только Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова: речь идет о квартире площадью 126 кв. м. Кроме того, у сына пресс-секретаря от первого брака в пользовании есть квартира во Франции.

Помимо Пескова, недвижимость родственника в декларации указал еще один человек из Кремля — экс-министр образования Дмитрий Ливанов, теперь работающий спецпредставителем по торгово-экономическим связям с Украиной. Согласно декларации, его жена владеет 1/4 жилого дома в Испании, а также пользуется стоянкой для водного транспорта. Ливанов единственный в Кремле владеет яхтой.

В Госдуме британская недвижимость есть только у депутата от КПРФ Владимира Блоцкого, члена комитета по земельным отношениям. Это участок размером более гектара и дом площадью 312 кв. м. Представители Блоцкого не смогли оперативно ответить на вопрос ВВС о том, готов ли депутат-коммунист отказаться от этой собственности на фоне ухудшения отношений с Лондоном.

В правительстве квартирой в Великобритании пользуется семья первого вице-премьера Игоря Шувалова. Про британскую недвижимость чиновника подробно писал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, по оценкам ФБК, вице-премьер купил две квартиры за 11,4 млн фунтов и объединил их.

Недвижимостью в Британии пользуются и дети чиновников. У сына и дочери министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в пользовании есть жилой дом. В декларации сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова ("Единая Россия") указано, что его несовершеннолетние дети пользуются британским общежитием. У отпрыска депутата-единоросса Дмитрия Скриванова также в пользовании находится квартира.

Пользуются британскими квартирами и трое детей миллиардера, депутата от "Единой России" Андрея Скоча. Скоч попал под последнее расширение санкционного списка Минфина США.

Британскую собственность задекларировал и сенатор от Тульской области единоросс Дмитрий Савельев. Он сообщил, что его супруге принадлежит дом площадью 489,3 кв. м в Англии.

Наибольшей популярностью среди чиновников пользуются Испания и Болгария, сообщает Русская служба Би-би-си. В Испании недвижимость есть у семей Андрея Барышева ("Единая Россия"), Вадима Белоусова ("Справедливая Россия"), боксера Николая Валуева ("Единая Россия"), Валерия Газзаева ("Единая Россия"), Андрея Чернышева ("Единая Россия"), Умахана Умаханова ("Единая Россия"), Александра Брыксина ("Единая Россия"), Аркадия Пономарева ("Единая Россия") и Константина Затулина ("Единая Россия").

На втором месте по популярности — Болгария. Например, квартира и гараж в этой стране есть у жены Максима Топилина, министра труда и социальной защиты. Болгарские квартиры задекларировали и сенаторы: Евгений Алексеев (Ненецкий автономный округ) и Игорь Чернышенко (Мурманская область).

У вице-премьера Ольги Голодец есть треть квартиры в Италии и половина дома в Швейцарии, а у министра открытого правительства Михаила Абызова в Италии есть арендованное помещение в загородном доме.

В Швейцарии проживает отпрыск депутата Андрея Голушко, а один из детей депутата Александра Ремезкова живет в квартире в Австрии. Жена Голушко, помимо этого, владеет участком и домом во Франции. У семьи министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова есть два участка, три дома (один в аренде), квартира и три гаража во Франции.

Жена члена "Справедливой России" Валерия Гартунга владеет квартирой в Швейцарии, а сенатор Андрей Клишас — домом с участком в этой стране. Жена единоросса Владимира Катенева имеет половину квартиры в Финляндии, а лидер "Гражданской платформы" Рифат Шайфутдинов владеет там хутором.

Семья сенатора Татьяны Лебедевой, олимпийской чемпионки, владеет участком и домом в Эстонии и квартирой в Португалии. У семьи сенатора Любови Глебовой (бывшей главы Россотрудничества) есть участок и дом в Германии. А у сенатора Сергея Лукина — половина квартиры в Черногории.

Среди отчитавшихся о доходах недвижимость на постсоветском пространстве есть только у нескольких депутатов Госдумы РФ. Отари Аршба, глава думской комиссии по этике, владеет домом в Грузии вместе с супругой, а муж депутата Светланы Савицкой, бывшего космонавта, — квартирой и гаражом в Беларуси.

Глава Федерации хоккея России и депутат Госдумы от "Единой России" Владислав Третьяк владеет двумя квартирами в Латвии.

Недвижимость на Украине нашлась всего у одного депутата — Сергей Крючек ("Справедливая Россия") владеет там половиной квартиры.