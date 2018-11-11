У керченского убийцы Рослякова не было сообщников, заключили в СК РФ

Студент Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в керченском политехническом колледже 17 октября, действовал в одиночку. К такому выводу пришли в Следственном комитете (СК) РФ на основании "имеющихся данных", говорится на сайте ведомства. О ходе расследования главе СК Александру Бастрыкину было доложено накануне на оперативном совещании в Симферополе.
Vladislavas Rosliakovas
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"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия", - сообщили в пресс-службе СК. Исходя из этого следствие считает, что у Рослякова не было сообщников.

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Сейчас детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет. Назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. По делу допрошены 650 человек.

17 октября 18-летний студент Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой колледжа, а затем принялся расстреливать студентов и преподавателей. Погибли 20 человек, около 50 были госпитализированы. Росляков покончил с собой в библиотеке. По факту нападения сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

После атаки на колледж были предположения, что Росляков действовал не один. Так, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с МК высказывал мнение, что произошедшее было не "спонтанной бойней, устроенной слетевшим с катушек молодым человеком", а "подготовленным и четко спланированным терактом".

Эксперт также допустил, что нападавших могло быть как минимум двое: "Один стрелял, другой совершил дистанционный подрыв. По таймингу мы видим, что один человек все эти зверства в керченском политехе совершить не мог".

На жутких кадрах с камер видеонаблюдения из колледжа видно, что Росляков перед взрывом и расстрелом дважды контактировал с одним и тем же молодым человеком, причем последний предположительно видел, как убийца готовил к взрыву бомбу в своем рюкзаке.

О том, что у Рослякова могли быть сообщники, говорил и глава Крыма Сергей Аксенов. Он отмечал, что непосредственно во время нападения студент действовал один, но выражал сомнение в том, что Росляков мог самостоятельно подготовиться к атаке.

NEWSru.com
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