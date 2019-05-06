Для королевы Елизаветы II первенец Меган Маркл и принца Гарри - восьмой правнук.

О рождении сына сообщил сам принц Гарри. По его словам, он и его супруга очень взволнованы и благодарны всем, кто поддерживал их во время беременности Меган.

По словам принца Гарри, они еще не придумали имя для младенца. Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские решили не узнавать пол ребенка до его появления на свет.

О беременности Меган было объявлено 15 октября прошлого года - спустя почти четыре месяца после свадьбы - во время визита герцога и герцогини Сассекских в Австралию.

Вскоре после этого герцог и герцогиня Сассекские приняли решение разгрузить расписание беременной Меган в ходе заграничного турне и уменьшить количество мероприятий, в которых она принимает участие, сообщили в Кенсингтонском дворце.

Кроме того, в преддверии рождения ребенка Гарри и Меган перехали из Кенсингтонского дворца в коттедж Фрогмор на территории Виндзорского замка.

Последний раз герцогиня Сассекская появлялась на официальном мероприятии 19 марта, когда она вместе с супругом почтила память жертв нападений на мечети в Крайстчерче.

У старшего брата Гарри принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт трое детей - пятилетний принц Джордж, принцесса Шарлотта, которой исполнилось четыре, и принц Луи, родившийся в апреле прошлого года.