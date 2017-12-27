Решение Центральной избирательной комиссии России, согласно которому оппозиционный политик Алексей Навальный не может баллотироваться на президентских выборах 2018 года из-за вынесенного ему в прошлом обвинительного приговора, вызывает серьезные сомнения по поводу политического плюрализма в России и перспектив демократических выборов в будущем году. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел (ЕСВД), обнародованном во вторник, 26 декабря.
Как отмечается в документе, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Навальный, которому вынесен приговор по обвинению в хищении средств, был лишен права на справедливое судебное разбирательство, когда его судили по этому обвинению в 2013 году.
Политически мотивированные обвинения
В заявлении ЕСВД подчеркивается, что политически мотивированные обвинения не должны использоваться для отстранения от участия в политической деятельности.
"Мы ожидаем, что российские власти обеспечат равные условия игры, в том числе и на президентских выборах, которые состоятся 18 марта", - говорится в документе.
ЕСВД также надеется, что российские власти пригласят представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для наблюдения за этими выборами.
"Евросоюз в своем заключении о выборном процессе будет базироваться на выводах этих представителей, как это было и в прошлом", - указывается в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности.
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