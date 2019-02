Новинка Orange Vanilla Coke появится в продаже с 25 февраля. Она будет производиться в двух вариантах: с сахаром и без.

It took less than a year for our North America Innovation team to create and launch the first new Coke trademark flavor in 10+ years. https://t.co/UjZepMmMwh pic.twitter.com/3TAxurqxdW