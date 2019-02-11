Новинка Orange Vanilla Coke появится в продаже с 25 февраля. Она будет производиться в двух вариантах: с сахаром и без.

It took less than a year for our North America Innovation team to create and launch the first new Coke trademark flavor in 10+ years. https://t.co/UjZepMmMwh pic.twitter.com/3TAxurqxdW — The Coca-Cola Co. (@CocaColaCo) February 8, 2019





Как заявили в компании, вкусовая линейка Coca-Cola меняется впервые за последнее десятилетие. В 1985 году компания выпустила колу со вкусом вишни, а в 2007 году — со вкусом ванили.