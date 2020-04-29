Как сообщил представитель канцелярии премьера, мать и новорожденный чувствуют себя очень хорошо. Роды прошли раньше ожидавшегося срока, пишет Франс пресс.
"Премьер-министр и госопожа Саймондс рады сообщить о рождении этим утром здорового мальчика в лондонской больнице. Премьер-министр и госпожа Саймондс хотели бы поблагодарить великолепную команду медиков родильного отделения", - сообщила пресс-секретарь премьера.
Джонсон вернулся к работе в понедельник, переболев перед этим Covid-19. Он рассказал, что его жизнь была под угрозой. У Саймондс также были симптомы болезни, но она быстро выздоровела.
Пара сообщила о том, что ждет ребенка, в конце февраля. Тогда же было объявлено и о помолвке.
Кэрри Саймондс на 24 года младше Бориса Джонсона. Они - первая в истории Британии неженатая пара, которая жила в резиденции премьера на Даунинг-cтрит, 10.
Джонсон в прошлом был женат на Марине Уилер. У них четверо совместных детей. В сентябре 2018 года они объявили, что будут жить раздельно, а затем развелись.
Как сообщали СМИ, премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр.
Сам Джонсон в 2019 году отказался прямо ответить на вопрос о том, сколько у него детей.
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