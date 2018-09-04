В ведомстве отметили, что судно задержали 27 августа, а на борту находились четыре гражданина Украины – жители Одесской области.
"В ходе опроса капитан и члены экипажа признали, что занимались поисками и разработкой мест добычи водных биологических ресурсов", – добавили в ведомстве, отметив, что на шхуне были обнаружены орудия лова камбалы-калкан – сети и приспособления для дальнейшей транспортировки улова.
Накануне Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе сообщило, что российская ФСБ задержала украинское рыболовецкое судно "ЯОД-2105" с четырьмя членами команды. По информации ведомства, четверо рыбаков до сегодняшнего дня содержатся на пограничной заставе Севастополя.
4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаков) западнее мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму.
Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту пребывало 5 членов экипажа.
4 мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что членов судна "ЯМК-0041" доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".
В марте украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи.
В ответ управление ФСБ России в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины, задержавших судно в Азовском море. Украинские пограничники назвали это "давлением на Госпогранслужбу Украины".
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
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