Морская поисково-спасательная служба Испании за последние несколько дней спасла более 1200 беженцев. 27 июля в море Альборан и Гибралтарском проливе на западе Средиземного моря спасатели подняли на борт 888 человек. На следующий день у берегов южной области Андалусия были спасены еще более 330 мигрантов, переправлявшиеся на 17 лодках. В воскресенье, 29 июля, испанские спасатели продолжили поиски.
"Проблема миграции - это проблема Европы, и для нее необходимо общеевропейское решение", - заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка в ходе визита в Андалусию. Он встретился с сотрудниками полиции и Гражданской гвардии Испании и поблагодарил их за профессионализм, гуманность и "уважение к закону даже в самых сложных условиях", сообщается на странице испанского правительства в соцсети Twitter.
Гранде-Марласка обвинил предыдущее консервативное правительство в недостаточной подготовке к наплыву беженцев и объявил об открытии лагеря для мигрантов в южном портовом городе Альхесирасе.
Испания - новая основная цель беженцев
В прошлые выходные у берегов Испании были спасены также более тысячи мигрантов. На протяжении последних недель в эту страну по морю пребывает все больше мигрантов. Международная организация по миграции (IOM) назвала ее новой основной европейской целью беженцев. По данным IOM, с начала 2018 года в Испанию прибыли почти 21 тысяча мигрантов, в то время как в Италию - около 18 100, а в Грецию - около 15 500, указывает информагентство AFP.
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