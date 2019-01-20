У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает Геологическая служба США.
© AFP / Scanpix

Эпицентр землетрясения находился примерно в 30 километрах к западу от прибрежного города Кокимбо, в котором проживает 150 тысяч человек.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угрозы цунами после землетрясения объявлено не было.

Медуза
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