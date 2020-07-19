В Гвинейском заливе на западе Африки пираты захватили российских и украинских членов экипажа танкера Curacao Trader, сообщает портал Maritime Bulletin в субботу, 18 июля, со ссылкой на заявление компании-владельца танкера Alison Management Corp. Пираты напали на судно накануне в 11.00 по местному времени примерно в 210 морских милях от побережья Бенина.

В заложники взяты 13 из 19 членов экипажа, состоявшего, предположительно, из граждан России и Украины, говорится в сообщении. Информацию о дате и месте происшествия, а также о числе заложников агентству "Интерфакс" подтвердили в пресс-службе МИД Украины. Согласно заявлению пресс-службы, в числе захваченных - четверо украинцев. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела. Информация о россиянах в числе заложников официально не подтверждена.

Захват заложников с целью получения выкупа широко распространен в некоторых частях Западной Африки. Так, в августе 2019 года у берегов Камеруна пираты похитили восемь членов экипажа грузового судна MarMalait, среди заложников оказались и трое россиян. В ноябре стало известно о нападении пиратов у берегов Бенина на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland. В результате было похищено 9 членов экипажа.