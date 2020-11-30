"Первоначально рентгеновские снимки не показали никаких явных переломов, но медицинский персонал заказал более детальную компьютерную томографию. Дальнейшее обследование выявило небольшие переломы двух костей в средней части стопы", - отметил врач политика Кевин О'Коннор в разговоре с ABC News.
Действующий президент США Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления. "Поправляйся скорее!", - написал Трамп в Twitter. Несмотря на полученную травму, на 30 ноября анонсирован первый еженедельный президентский брифинг для Байдена.
В начале ноября Байден объявил, что вернет собак в Белый дом - Дональд Трамп отказался от этой традиции. Немецкая овчарка Байдена Мейджор станет первым животным в Белом доме, взятым из приюта. Кроме нее, у Байдена есть еще одна овчарка по кличке Чемп. Семья избранного президента купила его у заводчика 10 лет назад.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые ограничения в Литве: нельзя будет ходить группами по 5 человек (75)
В Литве по-прежнему ежедневно фиксируют тысячи новых...
ВРИО главы Минздрава отмечает нехорошие знаки: это объясняет ухудшение положения (46)
ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига назвал безумием...
В Кедайняйской больнице положение критическое: тела умерших складывают прямо на полу (37)
Кедайняй в Литве стал эпицентром коронавируса ....
Множество людей в выходные собралось не только у елок, но и в Паланге (4)
Несмотря на то, что в Литве практически ежедневно...
Кандидат на пост главы Минздрава: перед поездкой на елку предлагаю написать два письма (14)
Кандидат на пост главы Минздрава Арунас Дулькис...