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Избранный президент США Джо Байден повредил ногу во время игры со своей собакой по кличке Мейджор, сообщает The New York Times со ссылкой на его офис. Из-за этого ему несколько недель придется носить ортопедический сапог. В сообщении уточняется, что Байден подвернул лодыжку, компьютерная томография показала несколько небольших трещин в ступне.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© Reuters / Scanpix

"Первоначально рентгеновские снимки не показали никаких явных переломов, но медицинский персонал заказал более детальную компьютерную томографию. Дальнейшее обследование выявило небольшие переломы двух костей в средней части стопы", - отметил врач политика Кевин О'Коннор в разговоре с ABC News.

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Действующий президент США Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления. "Поправляйся скорее!", - написал Трамп в Twitter. Несмотря на полученную травму, на 30 ноября анонсирован первый еженедельный президентский брифинг для Байдена.

В начале ноября Байден объявил, что вернет собак в Белый дом - Дональд Трамп отказался от этой традиции. Немецкая овчарка Байдена Мейджор станет первым животным в Белом доме, взятым из приюта. Кроме нее, у Байдена есть еще одна овчарка по кличке Чемп. Семья избранного президента купила его у заводчика 10 лет назад.

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