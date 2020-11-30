"Первоначально рентгеновские снимки не показали никаких явных переломов, но медицинский персонал заказал более детальную компьютерную томографию. Дальнейшее обследование выявило небольшие переломы двух костей в средней части стопы", - отметил врач политика Кевин О'Коннор в разговоре с ABC News.
Действующий президент США Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления. "Поправляйся скорее!", - написал Трамп в Twitter. Несмотря на полученную травму, на 30 ноября анонсирован первый еженедельный президентский брифинг для Байдена.
В начале ноября Байден объявил, что вернет собак в Белый дом - Дональд Трамп отказался от этой традиции. Немецкая овчарка Байдена Мейджор станет первым животным в Белом доме, взятым из приюта. Кроме нее, у Байдена есть еще одна овчарка по кличке Чемп. Семья избранного президента купила его у заводчика 10 лет назад.
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