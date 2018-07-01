Житель штата Висконсин в США получил ожоги после того, как в его ботинке взорвалась видеокамера, при помощи которой он собирался делать фото и видеозаписи, подглядывая за проходящими мимо женщинами.
© Shutterstock nuotr.

Местная полиция сообщает, что 32-летний мужчина сам сдался властям. Ему не было предъявлено никаких обвинений, так как он не успел сделать никаких фотографий или видеозаписей, прежде чем батарейка видеокамеры, вмонтированной в его обувь, взорвалась.

Глава полиции города Мадисон Майк Коваль написал об этом необычном инциденте в своем блоге.

"После взрыва он получил медицинскую помощь, так как у него были ожоги. Затем он признался в том, что произошло, своему священнику", - сказал в интервью газете Wisconsin State Journal полицейский Дэвид Дексхаймер.

После этого мужчина сдался полиции, заявив, что совершил преступление сексуального характера.

В своем блоге Майк Коваль пишет, что этому человеку дали несколько советов о том, как себя вести, а затем отпустили.

Расследование инцидента продолжается.

В 2015 году в Висконсине был принят закон, согласно которому фотографирование под юбкой без разрешения считается тяжким преступлением.

Нарушителю этого закона в Висконсине грозит до трех с половиной лет заключения, а также штраф в размере 10 тысяч долларов.

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