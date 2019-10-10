У аэропорта близ авcтрийского Линца прогремел взрыв, девять пострадавших

Район происшествия сильно задымлен, однако происходящее никак не повлияло на авиасообщение и работу аэропорта.
Linz: Zwei Schwerverletzte bei Explosion in der Nähe des Flughafens https://t.co/9g5JMBPwEG pic.twitter.com/HGsyzDWx0S— Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) October 10, 2019
Причины взрыва пока не ясны. Уточняется, что взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора. В помещении начался пожар, о котором экстренным службам сообщили в 8:10 утра по местному времени. Пока потушить огонь не удалось, на месте происшествия работают пожарные, всего в тушении огня задействовано 250 человек. По словам пресс-секретаря полиции Саши Баумартнер, на тушение пожара потребуется еще как минимум несколько часов. Более половины постройки уничтожено огнем.
По данным австрийских СМИ, трое пострадавших доставлены в больницы в Вене и Мюнхене, еще шестеро - в больницы на территории округа Линц. В момент взрыва в помещении было 23 человека. Сейчас в здании никого нет. Местонахождение всех, кто находился или мог находиться в здании, установлено, без вести пропавших нет.
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