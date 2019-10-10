У аэропорта близ авcтрийского Линца прогремел взрыв, девять пострадавших

По меньшей мере девять человек пострадали в результате взрыва на территории аэропорта Хёршинг (округ Линц) в Австрии. Как сообщают местные газеты со ссылкой на полицию, трое пострадавших получили серьезные травмы.
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Район происшествия сильно задымлен, однако происходящее никак не повлияло на авиасообщение и работу аэропорта.


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Причины взрыва пока не ясны. Уточняется, что взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора. В помещении начался пожар, о котором экстренным службам сообщили в 8:10 утра по местному времени. Пока потушить огонь не удалось, на месте происшествия работают пожарные, всего в тушении огня задействовано 250 человек. По словам пресс-секретаря полиции Саши Баумартнер, на тушение пожара потребуется еще как минимум несколько часов. Более половины постройки уничтожено огнем.

По данным австрийских СМИ, трое пострадавших доставлены в больницы в Вене и Мюнхене, еще шестеро - в больницы на территории округа Линц. В момент взрыва в помещении было 23 человека. Сейчас в здании никого нет. Местонахождение всех, кто находился или мог находиться в здании, установлено, без вести пропавших нет.

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