Тюрьма и ежедневные штрафы: как Мэннинг заставляют дать показания на Ассанжа

Бывший аналитик военной разведки США Челси Мэннинг снова оказалась в заключении, всего после недели на свободе. Причина — отказ Мэннинг отвечать на вопросы большого жюри — это расширенная коллегия присяжных — по делу WikiLeaks.

Американские законы расценивают отказ от дачи показаний как неуважение к суду, которое, в свою очередь, грозит тюремным заключением. Именно его Мэннинг и получила по решению Энтони Тренги, судьи окружного суда города Александрии, штат Вирджиния.

Более того, через 30 дней Мэннинг придется платить штраф — по 500 долларов в день — если она так и не выступит перед большим жюри. Через 60 дней сумма штрафа вырастет до 1000 долларов в день.

Это редкость — суды в США чаще штрафуют за отказ от показаний компании, а не физических лиц, отмечается в заявлении адвокатов Мэннинг, опубликованном в ее "Твиттере".

Как прошел суд

Мэннинг на заседании суда вечером в четверг объявила, что "скорее умрет от голода, чем изменит свои взгляды" по поводу дачи показаний. Судья же перед вынесением решения отметил, что "нет ничего позорного в том, чтобы исполнять обязательства гражданина США".

Он выразил надежду, что находясь в заключении, "госпожа Мэннинг подумает над принципами, которые, по ее словам, она поддерживает", и о том, "стоят ли эти взгляды цены, которую она за них платит".

Адвокаты Мэннинг утверждали, что ее не следует сажать в тюрьму, поскольку она доказала, что не ответит на вопросы большого жюри независимо от того, как долго проведет в заключении.

Согласно федеральному закону, свидетель, отказывающийся давать показания, может быть отправлен в тюрьму за неуважение к суду, если есть вероятность того, что заключение заставит его изменить взгляды и ответить на вопросы суда или присяжных. Адвокаты ранее настаивали, что лишение Мэннинг свободы становится карательным, поскольку предавать свои принципы она не собирается.

Из зала суда Мэннинг отправили в тюрьму Александрии. Если она не согласится ответить на вопросы присяжных, ей придется провести в заключении до 18 месяцев — пока не истекут полномочия большого жюри.

Решение не стало неожиданностью для Мэннинг и ее адвокатов. В 2019 году она уже провела 62 дня в заключении по аналогичному решению того же суда. На свободу информатор WikiLeaks вышла всего неделю назад, и уже тогда знала, что 16 мая ей вновь нужно будет предстать перед судом.

"Мы, конечно, разочарованы результатами сегодняшних слушаний", — сказала адвокат Мэннинг Мойра Мельцер-Коэн.

Почему Мэннинг не дает показания?



Информатор WIkiLeaks объясняла, что не собирается давать показания, потому что она против засекреченности процесса и самого расследования по делу WikiLeaks. Она также говорила, что еще во время военного трибунала по своему делу в 2010 году рассказала все, что знает.

Перед заседанием суда в четверг Мэннинг подтвердила журналистам, что "не собирается подчиняться большому жюри". По ее мнению, цель присяжных — реорганизовать военный трибунал.

Кроме того, Мэннинг не устроили условия дачи показаний присяжным — прокуроры предоставили ей иммунитет в обмен на то, что она ответит на вопросы большого жюри, но это исключило ее возможность пользоваться пятой поправкой к конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Главный федеральный прокурор восточного округа Вирджинии Захари Тервиллигер заявил журналистам, что его команда только добивается от Мэннинг показаний по делу WikiLeaks и не более того.

"Все, чего мы хотим, — это чтобы она честно отвечала на вопросы, как того требует наша конституционная республика от наших граждан", — сказал он.

Отвечая на вопрос, какой у гособвинителей интерес к Мэннинг, Тервиллигер сказал, что "не вправе обсуждать" детали расследования. "У нас есть законно обоснованная причина для того, чтобы добиваться ее показаний, и мы будем продолжать это делать", — добавил он.

Что за дело WikiLeaks?



В США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа обвиняют в сговоре с целью взлома государственной компьютерной системы. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

По версии следствия, он руководил действиями Мэннинг в 2010 году, чтобы получить от информатора, на тот момент младшего военного аналитика разведки США более 725 тыс. засекреченных документов — дипломатических депеш и отчетов о военных действиях, материалов Пентагона, госдепартамента и других госорганов США.

Утечка стала одной из крупнейших в истории США. Мэннинг отсидела за передачу секретных документов WikiLeaks семь лет.

Ассанж же скрывался от американских властей. Он получил убежище и жил в посольстве Эквадора в Лондоне с августа 2012 года по апрель 2019-го, когда ему отказали в дальнейшем проживании на территории дипмиссии.

Эквадорские власти обвинили его в шпионаже и нарушении условий пребывания в посольстве. Британские правоохранительные органы арестовали его по запросу США. Сейчас суд в Лондоне рассматривает дело об экстрадиции Ассанжа.

Выдачи основателя WikiLeaks добиваются не только США. В Швеции его подозревают в преступлениях на сексуальной почве. В 2012 году британский суд распорядился об аресте Ассанжа по делу о выдаче шведским властям, но тот укрылся в посольстве Эквадора. Следствие в 2017 году прекратили, но 13 мая, когда Ассанжа уже выгнали с территории эквадорской дипмиссии, шведская прокуратура возобновила расследование.

1 мая лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения. Его признали виновным в нарушении судебного распоряжения, по которому семь лет назад он вышел на свободу под залог, что и позволило ему впоследствии укрыться в посольстве Эквадора.

При этом в США WikiLeaks фигурирует и в другом расследовании — о вмешательстве России в президентские выборы в США, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Летом 2016 год сайт проекта опубликовал массив электронных писем руководителей Демократической партии. Власти США обвинили в хакерской атаке на серверы демократов российскую военную разведку. Кремль все обвинения отвергает.

Считается, что публикация нанесла урон рейтингу кандидата в президенты, демократке Хиллари Клинтон. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн утверждал, что его клиент, будучи еще кандидатом в президенты, знал о готовящейся публикации. Трамп это отрицает.

Чем известна Челси Мэннинг?

Мэннинг арестовали в 2010 году, в 2013 она получила 35 лет лишения свободы за передачу секретных информации WikiLeaks. Пол и имя она сменила в тюрьме. Она дважды пыталась покончить с собой в заключении, протестуя против условий содержания.

В январе 2017 года Барак Обама, покидая президентский пост, смягчил приговор Мэннинг, и в мае 2017 года она вышла из военной тюрьмы в Канзасе — на 28 лет раньше срока.

В сентябре 2016 года Ассанж говорил, что готов сдаться американским властям, если те помилуют информатора.