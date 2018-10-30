"Biohax — одна из компаний, которые проводят вживление чипов, — сообщила, что за 5 лет своего существования провела более 4 тыс. "инсталляций", которые позволяют людям обходиться без осязаемых электронных ключей, удостоверений личности и железнодорожных билетов. В подкожных чипах, вживляемых между большим и указательным пальцами, используется технология радиочастотной идентификации (RFID)", — говорится в статье.
Чипы могут распознаваться, например, большей частью современных смартфонов на Android, а в подзарядке не нуждаются. В потенциале чипы позволят быстро расплачиваться на кассе в магазинах, пересекать государственные границы и проходить через билетный контроль на транспорте.
Но некоторые опасаются, что ими можно воспользоваться для слежки, отмечает издание. Создатели чипов уверяют, что они, помимо всего прочего, позволяют снизить объемы пластика, который выбрасывается на свалки.
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