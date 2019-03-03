Тысячи человек в субботу, 2 марта, вышли на протестную акцию на улицы столицы Черногории, сообщает агентство Reuters. Собравшиеся потребовали отставки президента страны Мило Джукановича и правительства, обвиняя его в коррупции, кумовстве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Колонна из тысяч людей, возглавляемая гражданскими активистами и журналистами, прошла по улицам Подгорицы, скандируя "Мило - вор". Оппозиционные черногорские политики от демонстрации дистанцировались.
Протесты начались после того как Душко Кнежевич, бывший соратник президента, обвинил Джукановича и правящую партию в коррупции. Президент и Демократическая партия социалистов Черногории отвергли обвинения, однако заявили, что протесты легитимны до тех пор, пока протестующие не применяют насилие.
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