Протестующие обвиняют президента Черногории и его партию в коррупции, кумовстве и злоупотреблении должностными полномочиями. Они потребовали отставки Мило Джукановича.
Juodkalnijos vėliava
© AFP / Scanpix

Тысячи человек в субботу, 2 марта, вышли на протестную акцию на улицы столицы Черногории, сообщает агентство Reuters. Собравшиеся потребовали отставки президента страны Мило Джукановича и правительства, обвиняя его в коррупции, кумовстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Колонна из тысяч людей, возглавляемая гражданскими активистами и журналистами, прошла по улицам Подгорицы, скандируя "Мило - вор". Оппозиционные черногорские политики от демонстрации дистанцировались.

Протесты начались после того как Душко Кнежевич, бывший соратник президента, обвинил Джукановича и правящую партию в коррупции. Президент и Демократическая партия социалистов Черногории отвергли обвинения, однако заявили, что протесты легитимны до тех пор, пока протестующие не применяют насилие.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В воскресенье может начаться решающий бой против ИГ (1)

Боевики ИГ заминировали последний населенный пункт,...

Transparency критикует Украину из-за антикоррупционных действий (3)

Киев должен усилить борьбу с коррупцией, полагает...

В Крыму задержан архиепископ ПЦУ Климент (5)

Архиепископ Православной церкви Украины задержан без...

Ципрас начал готовиться к выборам, заявив, что правящая партия выполнила все экономические обещания

Правящая в Греции Коалиция радикальных левых сил...

Инициатива о сносе или подрыве памятника советским воинам в Риге собрала 10 тысяч подписей (48)

На портале Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей на...

TOP новостей

В Литве в воскресенье проходят муниципальные выборы  проголосовали 52% избирателей (348)

В воскресенье в Литве проходят муниципальные выборы и...

Габриэлюс Ландсбергис: может быть много неожиданных сюрпризов (50)

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что...

Витаутас Ландсбергис после голосования был немногословен: единственный критерий – пристойность (42)

На муниципальных выборах свой голос отдал бывший...

Полиция: получено 205 сообщений о возможных нарушениях (3)

В Литве на муниципальных выборах фиксируют возможные...

Погода: на смену мокрому снегу придут дождь и туман

После пасмурного воскресенья наступит дождливый...