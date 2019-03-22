В среду еще 2 тысячи женщин и детей прибыли в лагерь аль-Холь на севере Сирии после эвакуации из зоны боевых действий в Багузе.
Многие из них больны или ранены. По словам гуманитарных организаций, 12 человек скончались, а более 60 были немедленно госпитализированы, в то время как лагерь готовится к прибытию еще 3-х тысяч человек.
"Эти женщины и дети находятся в таком плохом состоянии, какого мы не видели с самого начала кризиса, – заявила в четверг директор Международного комитета спасения по Ираку и северной Сирии Венди Тойбер. – Многих застигли боевые действия, десятки получили ожоги или тяжелые осколочные ранения".
По оценкам комитета, число жертв среди беженцев из Багуза приближается к 140. Большинство погибших – младенцы и малолетние дети.
Гуманитарные работники говорят, что "уже перестали строить догадки", сколько еще людей могут прибыть из Багуза, в то время как кризис разрастается сверх всяких ожиданий.
По данным Всемирной организации здравоохранения, изначально лагерь аль-Холь строился с расчетом на размещение 10 000 человек.
В настоящий момент там проживает более 72 000 человек – в основном женщины и дети, родственники боевиков "ИГ". Многие семьи отступали вместе с боевиками на протяжении многих месяцев или даже лет по мере того, как сирийские, иракские и коалиционные силы отвоевывали захваченные самопровозглашенным "халифатом" территории.
"У нас были строгие правила, – рассказывает Умм Ибрагим, которая вместе с четырьмя детьми в конце февраля бежала из Багуза. – Женщинам нужно было носить платки, а мужчин могли избить, если они сбреют бороду. Но у большинства людей проблем не возникало".
Идеология продолжает жить
В последние дни пользующиеся международной поддержкой сирийские силы подступают все ближе к позициям боевиков, которые окружены со всех сторон на небольшом участке территории недалеко от реки Евфрат.
Однако идеи и проблемы, которые привели к созданию "ИГ", никуда не исчезли, отмечает видный племенной лидер на севере Сирии Шейх Хумайди Дахам аль-Хади.
А сражения с массированными авиаударами и страдания женщин и детей в переполненных лагерях могут усилить сочувствие к группировке, которая продолжает выступать с угрозами и почти ежедневно совершать контратаки на территории Сирии.
"Пусть битва подходит к концу, но проблема будет сохраняться в ином виде, – считает он. – А отдельные атаки могут быть еще опаснее, чем борьба с врагом в целом".
Некоторые из жителей лагеря аль-Холь клянутся возродить "Исламское государство". Между тем женщины жалуются, что чувствуют осуждение, живя в лагерях, которыми управляют силы, победившие боевиков.
"Нам было гораздо комфортнее в Багузе, – сказала в начале марта Интесар, которая вместе с четырьмя детьми ютится в грязной палатке в лагере. – Даже когда были бомбежки, мы чувствовали себя в большей безопасности, потому что никто не следил за каждым нашим движением".
Гуманитарные организации говорят, что никакого масштабного плана переселения семей в постоянные и более комфортные условия нет. Если ничего не предпринять, эта изоляция может послужить фактором в воспитании следующего поколения экстремистов в регионе, считает Рашид Дервиш Сафти, старший управляющий лагерем. Сафти представляет благотворительный фонда Барзани в иракском Курдистане.
"Следующее поколение может оказаться еще более ожесточенным и экстремистским, чем предыдущее", – сказал он в конце февраля в лагере Хассан-Шам в Ираке.
"Я недавно видел, как маленький ребенок сделал куклу из грязи, а потом отрубил ей голову палкой со словами "Бог велик"", – добавил он.
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