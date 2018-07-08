Тысячи людей пришли на ежегодный гей-прайд в Лондоне

В Лондоне состоялся ежегодный парад представителей ЛГБТ-сообщества. Его считают самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире. Организаторы заявили, что в этом году число зрителей, которые собрались на улицах Лондона, может превысить миллион человек.
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Красочный парад начался в полдень неподалеку от Оксфорд-серкуса и завершился на улице Уайтхолл, где находятся правительственные здания. Время шествия совпало с футбольным матчем Чемпионата мира между Англией и Швецией. В шествии приняли участие 30 тысяч человек из 472 организаций.

Сопредседательница оргкомитета марша Элисон Кэмпс отметила, что парад происходит в такое время, когда Британия теряет свои прежние позиции в рейтингах "лучших мест, чтобы быть ЛГБТ". "Есть реальная опасность, что в этой стране люди посчитают, что борьба окончена и больше бороться не за что", — добавила она. Недавний опрос, проведенный Pride of London, показал, что британцев больше волнуют права животных, чем ЛГБТ.

Одна из главных тем парада этого года — 70-летний юбилей Национальной службы здравоохранения. Также в празднествах приняли участие столичная полиция, лондонская служба скорой помощи и лондонская пожарная служба. Принять участие в шествии вызвались 150 полицейских, что, по сообщению Скотленд-Ярда, является рекордом для этой организации.

Мэр Лондона Садик Хан также принял участие в лондонском прайде. "Мы не просто толерантны, мы уважительно относимся ко всем, радуемся многообразию и считаем его благом", — отметил мэр.

"В Лондоне вы вольны быть собой и любить того, кого вы хотите любить. И что важно, мы не почиваем на лаврах", — добавил он.

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