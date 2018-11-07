Большая часть соискателей, прибывших в Мексику из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, получила временные документы, предоставляющие право на работу.
© Reuters / Scanpix

Тысячи человек в составе так называемого каравана мигрантов, направлявшегося к границам с США, запросили убежище в Мексике. Уже подано 3 тыс. 230 заявок, сообщили во вторник, 6 ноября, в мексиканском министерстве внутренних дел.

Большая часть соискателей получила временные документы, предоставляющие право на работу.

Первая многочисленная группа беженцев в составе до четырех тыс. человек нашла временное пристанище на одном из стадионов в Мехико. Она ожидает подхода еще одного каравана, после чего мигранты примут решение о дальнейших действиях.

Статьи по теме:
Трамп выставит 15-тысячную армию против каравана мигрантов  (5)
Мексика сделала предложение каравану беженцев

От погранперехода в Мак-Аллене (штат Техас) их отделяет 1 тыс. километров, от Сан-Диего в Калифорнии свыше 2 тыс. 900 километров.

На границе дислоцируют до 15 тыс. солдат

Ранее в ответ на "нашествие" беженцев президент США Дональд Трамп пообещал разместить в приграничных районах от 10 до 15 тыс. военнослужащих.

Все военные будут вооружены, их задействование осуществляется в рамках операции "Верный патриот", а в задачи не будет входить прямое взаимодействие с прибывающими в США мигрантами.

Солдатам предстоит оказывать логистическую поддержку сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля США и работать над укреплением пограничных сооружений.

Караваны из Гватемалы и Гондураса

В США 13 октября направились около 7 тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, затем часть из них все же вернулась на родину.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

К границам США идет "караван мигрантов" - тысячи беженцев из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Трамп грозит привлечь армию (17)

Тысячи мигрантов из Центральной Америки направляются...

Тысячи беженцев идут к южной границе Мексики. Их цель - США (3)

Мексика отправила сотни полицейских к своей южной...

В мире

ФОТО, ВИДЕО: правительственный квартал в центре Киева заблокирован из-за протеста владельцев "евроблях"

В Киеве в правительственном квартале ограничено...

"Не выполнил плана - ешь таракана". Как в Китае наказывают офисных сотрудников

Менеджеры одной из китайских компаний приговорены к...

В Кремле раскрыли подробности будущей встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин кратко пообщается со...

Порошенко указал РПЦ на двери (5)

Президент Петр Порошенко заявил, что российской...

В Лондоне арестована жена азербайджанского банкира, потратившая £16 млн в универмаге

Магистратский суд в Лондоне арестовал жену бывшего...

TOP новостей

Няни и строители в Литве не смогут работать по бизнес-удостоверению (12)

Власти Литвы решили побудить жителей покупать...

Saulius Skvernelis, Benjaminas Netanyahu Iki parduotuvė

Опровергнута информация о приходе новой сети в Литву: будет расширяться Iki (19)

7 ноября в социальной сети Facebook премьер-министр Литвы...

Родители в Литве напуганы: детские сады станут рассадниками болезней (2)

Минздрав Литвы изменил правила гигиены, отныне дети с...

В Литве 15-летний подросток пожаловался на родителей за то, что они не купили ему телефон (80)

Подросток, который разозлился на мать за то, что она не...

Подарок руководства компании: бросаешь курить - получаешь 5 выходных (12)

Если бросишь курить, получишь 5 дополнительных выходных...