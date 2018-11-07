Тысячи человек в составе так называемого каравана мигрантов, направлявшегося к границам с США, запросили убежище в Мексике. Уже подано 3 тыс. 230 заявок, сообщили во вторник, 6 ноября, в мексиканском министерстве внутренних дел.
Большая часть соискателей получила временные документы, предоставляющие право на работу.
Первая многочисленная группа беженцев в составе до четырех тыс. человек нашла временное пристанище на одном из стадионов в Мехико. Она ожидает подхода еще одного каравана, после чего мигранты примут решение о дальнейших действиях.
От погранперехода в Мак-Аллене (штат Техас) их отделяет 1 тыс. километров, от Сан-Диего в Калифорнии свыше 2 тыс. 900 километров.
На границе дислоцируют до 15 тыс. солдат
Ранее в ответ на "нашествие" беженцев президент США Дональд Трамп пообещал разместить в приграничных районах от 10 до 15 тыс. военнослужащих.
Все военные будут вооружены, их задействование осуществляется в рамках операции "Верный патриот", а в задачи не будет входить прямое взаимодействие с прибывающими в США мигрантами.
Солдатам предстоит оказывать логистическую поддержку сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля США и работать над укреплением пограничных сооружений.
Караваны из Гватемалы и Гондураса
В США 13 октября направились около 7 тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, затем часть из них все же вернулась на родину.
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