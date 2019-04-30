В Праге и других городах Чехии тысячи активистов в понедельник, 29 апреля, вышли на улицы с протестом против премьер-министра страны Андрея Бабиша и в поддержку независимой системы правосудия.
Поводом для демонстраций стала запланированная на вторник, 30 апреля, смена министра юстиции Чехии, проводимая на фоне расследования прокуратуры в отношении главы чешского правительства Бабиша. Политика обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий ЕС. Речь идет о сумме в 1,6 млн евро, выделенных Евросоюзом на постройку рекреационного комплекса "Гнездо аиста" под Прагой и полученных в итоге компаниями, которые, по информации немецкой газеты Die Zeit, являются частью "империи фирм" Бабиша.
В Праге демонстранты прошли маршем по центру города, выкрикивая лозунг "Мы не слепы" и требуя независимого судебного разбирательства по данному делу. По информации агентства dpa, подобные акции прошли также в более сотни других городов Чехии.
Правозащитники выступили против давления на правоохранителей
Представители международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International в связи с данным делом заявили о недопустимости оказания "политического давления" на правоохранительные органы.
Планируется, что новым министром юстиции будет назначена 71-летняя Мари Бенешова из Чешской партии социал-демократов. Бенесова считается доверенным лицом президента Чехии Милоша Земана.
С июля 2013 по январь 2014 года она уже занимала пост министра юстиции Чехии в составе переходного правительства Иржи Руснока.
Откуда у берегов Норвегии взялась белуха в экипировке из России? Версии (2)
В Норвегии заметили кита-белуху с камерой GoPro ,...
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о финальном этапе свержения Николаса Мадуро (8)
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал в...
ЦИК официально объявила Зеленского победителем выборов президента Украины (1)
Новоизбранный глава государства приобретает...
Тысячи чехов вышли на демонстрации за независимость правосудия
В Праге и других городах Чехии активисты требовали...
Экстренно госпитализирован Сильвио Берлускони (1)
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони...
TOP новостей
Истекает срок уплаты налогов "Содре" для самозанятых граждан
Истекает срок уплаты налогов "Содре" для самозанятых...
Минск отклонил предложение премьера Литвы по БелАЭС (27)
Беларусь отклонила предложение литовского...
Министр обещает до 400 дополнительных мест для литовских детей в Вильнюсском районе (15)
В следующем году министр образования, науки и спорта...
Зарубежные лидеры не приедут в Москву на День Победы (355)
Кремль не ожидает приезда зарубежных лидеров на...
В Куршском заливе фиксируют аномальное явление: такого не видели уже много лет (9)
Жители Ниды уже давно не видели, чтобы залив настолько...