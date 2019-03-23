В Лондоне тысячи человек вышли на марш с требованием вынести договор о разводе с ЕС на референдум. "У нас простое требование: за народом должно остаться последнее слово в том, что касается "брексита", - говорят организаторы.
© PA Wire / Scanpix

К утру субботы петиция британцев к парламенту с требованием отменить "брексит" набрала 4 миллиона подписей.

Участники марша движутся от Гайд-парка в сторону Парламентской площади.

Аналогичное шествие кампания People's Vote устраивала в октябре. На организацию нынешней акции удалось собрать 779 тысяч фунтов. "Подобные мероприятия не обходятся дешево: обеспечение безопасности, расходы на само проведение, реклама в социальных сетях и персонал", - говорят организаторы шествия.


"Молодежь и студенты возглавляют марш. Нам больше и дольше всех страдать из-за плохих условий брексита, и мы хотим высказаться о своем будущем".

Что с "брекситом"?

Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Однако в минувшую среду премьер-министр Британии Тереза Мэй официально запросила ЕС об отсрочке до 30 июня.

Поздно вечером в четверг лидеры 27 стран Евросоюза решили, что готовы дать Британии отсрочку - либо до 22 мая, либо же только до 12 апреля - в зависимости от того, одобрит ли на следующей неделе парламент страны соглашение о выходе из ЕС.

Готовность предоставить Британии отсрочку в какой-то степени застрахует обе стороны от резкого разрыва. Правда, нет никакой гарантии, что британский парламент все-таки проголосует за проект соглашения - депутаты уже дважды отклоняли его. Если так случится и на следующей неделе, то судьба "брексита" решится до 12 апреля - к этому сроку Британия должна дать окончательный ответ.

"В этот момент мы либо выйдем без соглашения, либо должны будем предложить альтернативный план", - так описала значение этой даты премьер-министр Британии Тереза Мэй.

"Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС"

В среду Мэй решила обратиться к нации, заверив, что она на стороне народа.

Мэй возложила ответственность за происходящее на парламент и заявила, что депутаты, наконец, должны принять решение. Многие оппоненты премьера отметили, что в этой речи она противопоставила народ и себя парламенту. Этот ход не оценили ни сторонники, ни противники выхода из ЕС.

Так, депутат-тори Сэм Джайма заметил: "Демократия оказывается в проигрыше, когда премьер сначала противопоставляет себя Палате общин, а затем обвиняет депутатов, которые просто делают свою работу".

Речь Мэй стала поводом для многочисленных шуток в соцсетях. В "Твиттере", например, писали: "Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС!".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

ЕС: отсрочка Brexit возможна, если британский парламент поддержит договор (3)

ЕС согласится отложить Brexit только в том случае, если...

Глава МИД Литвы надеется, что Лондону еще удастся утвердить договор о Brexit (4)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Франция призвала Британию объяснить перенос Brexit

Министр по европейским делам при МИД Франции Натали...

Парламент Британии отверг новый референдум по Brexit (5)

Парламент Великобритании отверг поправку об отсрочке...

В мире

Колумбийка родила ребенка с эмбрионом внутри (1)

В Колумбии врачи извлекли эмбрион из живота...

Страны Южной Америки сформировали новый региональный блок: Мадуро не позвали (3)

Восемь стран Южной Америки в пятницу, 22 марта,...

Участники акции против хищений в оборонном комплексе пошли к Администрации президента (9)

Активисты «Национального корпуса» и «Национальных...

Тысячи британцев вышли на улицы. Они требуют нового референдума о "брексите" (6)

В Лондоне тысячи человек вышли на марш с требованием...

Сирийская оппозиция объявила о разгроме ИГ. Но угроза осталась (5)

Поддерживаемые США "Демократические силы Сирии "...

TOP новостей

Шимоните представила программу внешней политики: 10 важнейших цитат (193)

Кандидат в президенты, член сейма Литвы Ингрида...

Владимир Скрипов. "Токсичен" ли Владимир Макей? Миф или шанс? (16)

Гадать о том, когда же Лукашенко навластвуется...

Налоговики наступают на пятки: инспекторы ищут нарушителей всеми возможными способами (26)

Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ)...

В Литве объявлен конец эры уличных туалетов: за нарушения ждут штрафы (164)

С мая 2019 года жителей Литвы , дома которых не подключены...

Быстро растущий район Вильнюса, где цены пока еще не выросли (49)

Рядом с Новой Вильней находится еще один район столицы...