К утру субботы петиция британцев к парламенту с требованием отменить "брексит" набрала 4 миллиона подписей.

Участники марша движутся от Гайд-парка в сторону Парламентской площади.

Аналогичное шествие кампания People's Vote устраивала в октябре. На организацию нынешней акции удалось собрать 779 тысяч фунтов. "Подобные мероприятия не обходятся дешево: обеспечение безопасности, расходы на само проведение, реклама в социальных сетях и персонал", - говорят организаторы шествия.



"Молодежь и студенты возглавляют марш. Нам больше и дольше всех страдать из-за плохих условий брексита, и мы хотим высказаться о своем будущем".

Что с "брекситом"?

Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Однако в минувшую среду премьер-министр Британии Тереза Мэй официально запросила ЕС об отсрочке до 30 июня.

Поздно вечером в четверг лидеры 27 стран Евросоюза решили, что готовы дать Британии отсрочку - либо до 22 мая, либо же только до 12 апреля - в зависимости от того, одобрит ли на следующей неделе парламент страны соглашение о выходе из ЕС.

Готовность предоставить Британии отсрочку в какой-то степени застрахует обе стороны от резкого разрыва. Правда, нет никакой гарантии, что британский парламент все-таки проголосует за проект соглашения - депутаты уже дважды отклоняли его. Если так случится и на следующей неделе, то судьба "брексита" решится до 12 апреля - к этому сроку Британия должна дать окончательный ответ.

"В этот момент мы либо выйдем без соглашения, либо должны будем предложить альтернативный план", - так описала значение этой даты премьер-министр Британии Тереза Мэй.

"Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС"

В среду Мэй решила обратиться к нации, заверив, что она на стороне народа.

Мэй возложила ответственность за происходящее на парламент и заявила, что депутаты, наконец, должны принять решение. Многие оппоненты премьера отметили, что в этой речи она противопоставила народ и себя парламенту. Этот ход не оценили ни сторонники, ни противники выхода из ЕС.

Так, депутат-тори Сэм Джайма заметил: "Демократия оказывается в проигрыше, когда премьер сначала противопоставляет себя Палате общин, а затем обвиняет депутатов, которые просто делают свою работу".

Речь Мэй стала поводом для многочисленных шуток в соцсетях. В "Твиттере", например, писали: "Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС!".