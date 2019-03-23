К утру субботы петиция британцев к парламенту с требованием отменить "брексит" набрала 4 миллиона подписей.
Участники марша движутся от Гайд-парка в сторону Парламентской площади.
Аналогичное шествие кампания People's Vote устраивала в октябре. На организацию нынешней акции удалось собрать 779 тысяч фунтов. "Подобные мероприятия не обходятся дешево: обеспечение безопасности, расходы на само проведение, реклама в социальных сетях и персонал", - говорят организаторы шествия.
Young people and students are leading the #PutItToThePeople march.
We will be hit the hardest, for the longest, by any Bad Brexit Deal, and we want a say on our futures. #PeoplesVote #FFS pic.twitter.com/iTPl4p8kMk
— For our Future's Sake (@FFSake_) 23 марта 2019 г.
"Молодежь и студенты возглавляют марш. Нам больше и дольше всех страдать из-за плохих условий брексита, и мы хотим высказаться о своем будущем".
Что с "брекситом"?
Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Однако в минувшую среду премьер-министр Британии Тереза Мэй официально запросила ЕС об отсрочке до 30 июня.
Поздно вечером в четверг лидеры 27 стран Евросоюза решили, что готовы дать Британии отсрочку - либо до 22 мая, либо же только до 12 апреля - в зависимости от того, одобрит ли на следующей неделе парламент страны соглашение о выходе из ЕС.
Готовность предоставить Британии отсрочку в какой-то степени застрахует обе стороны от резкого разрыва. Правда, нет никакой гарантии, что британский парламент все-таки проголосует за проект соглашения - депутаты уже дважды отклоняли его. Если так случится и на следующей неделе, то судьба "брексита" решится до 12 апреля - к этому сроку Британия должна дать окончательный ответ.
"В этот момент мы либо выйдем без соглашения, либо должны будем предложить альтернативный план", - так описала значение этой даты премьер-министр Британии Тереза Мэй.
"Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС"
В среду Мэй решила обратиться к нации, заверив, что она на стороне народа.
Мэй возложила ответственность за происходящее на парламент и заявила, что депутаты, наконец, должны принять решение. Многие оппоненты премьера отметили, что в этой речи она противопоставила народ и себя парламенту. Этот ход не оценили ни сторонники, ни противники выхода из ЕС.
Так, депутат-тори Сэм Джайма заметил: "Демократия оказывается в проигрыше, когда премьер сначала противопоставляет себя Палате общин, а затем обвиняет депутатов, которые просто делают свою работу".
Речь Мэй стала поводом для многочисленных шуток в соцсетях. В "Твиттере", например, писали: "Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС!".
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