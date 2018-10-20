Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже исключила возможность проведения такого референдума.

Участники марша, который организовала кампания People's Vote и возглавила в основном молодежь, собрались у Гайд-парка и двинулись в сторону Парламентской площади.

Представители People's Vote утверждают, что в марше принимает участие до 570 тысяч человек.

Скотленд-Ярд заявил, что не может подсчитать число демонстрантов.

Туманные перспективы "брексита"

В ходе референдума в июне 2016 года британцы с минимальным перевесом 51,89% против 48,11% проголосовали за выход страны из ЕС.

В соответствии со статьей 50 устава Евросоюза, дающей два года на подготовку к выходу, Британия должна окончательно покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Нынешний план подразумевает переходный период продолжительностью в 21 месяц для плавного "брексита" и закрепления новых отношений между Британией и Евросоюзом.

Однако стороны переговоров пока не смогли заключить приемлемую сделку, и на этой неделе стало известно, что переходный период может быть продлен.

Алета Дойл из Петерборо, приехавшая на марш со своим 12-летним сыном Лео, рассказала, что она делает это "во имя будущего своих детей и европейского единства".

А Лео Бакли из Гемпшира считает, что в результате брексита "больше всего проиграет молодежь. Я буду беднее, и мои карьерные возможности будут ограничены, - говорит он.

"Последнее слово"

Около 150 автобусов с желающими принять участие в марше прибыли в центр Лондона из разных уголков страны, в том числе и таких отдаленных как Оркнейские острова.

Ожидается, что в митинге на Парламентской площади примут участие мэр Лондона Садик Хан, а также представители ведущих политических партий и разные знаменитости.

"Нет ничего демократичнее, чем доверить людям сказать последнее слово по поводу их будущего", - заявил мэр Лондона, поддерживающий проведение второго референдума.

Мелкий шрифт

"Нам нужно взять ситуацию с "брекситом" под контроль, - заявил доктор Майк Голсуорси из организации "Национальная система здравоохранения против "брексита". - И не важно, голосовали вы за или против выхода. Когда вам присылают контракт, у вас есть право ознакомиться с условиями этого контракта, в том числе - с тем, что написано мелким шрифтом, и сказать - э, нет, это вовсе не то, на что мы подписывались".