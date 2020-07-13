Антиправительственные протесты в Болгарии не утихают уже несколько дней. Тысячи человек в воскресенье, 12 июля, вышли на улицы Софии и ряда других городов, в том числе Бургаса, Варны и Пловдива. Демонстранты скандировали "Мафия" и "В отставку".
Между тем, находящиеся в оппозиции социалисты в болгарском парламенте инициировали голосование о недоверии премьер-министру Бойко Борисову. Ожидается, что оно состоится 15 июля. Лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова обвинила Борисова и его партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" в "мафиозно-олигархическом" стиле управления.
Демонстрации начались 9 июля, после обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Уполномоченный по борьбе с коррупцией и советник президента по вопросам безопасности были задержаны для допросов. Глава государства Румен Радев возложил ответственность за обыски на премьера и призвал министров сложить полномочия, сравнив правительство с мафией.
В свою очередь, Борисов заявил, что открыт для диалога и уважает право каждого на протест. Он призвал демонстрантов "быть осторожными и не допустить пролития ни одной капли крови во время мирного протеста", отметив, что риторика ненависти "не приведет ни к чему хорошему".
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