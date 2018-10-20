Эти действия были предприняты после того, как президент США Дональд Трамп пообещал задействовать войска для полного закрытия границы с Мексикой. Трамп также обещал сократить помощь тем странам, которые позволят пройти каравану беженцев.

Граждане Сальвадора, Гондураса и Гватемалы, по их словам, бегут от насилия и бедности.

Согласно последним сообщениям, сотни мигрантов пытались прорваться через южную границу Мексики и получили отпор со стороны мексиканских спецподразделений полиции в нейтральной зоне. Они использовали слезоточивый газ, чтобы заставить участников каравана отступить.

После этого часть мигрантов прыгнули с моста в реку, другие вернулись в сторону Гватемалы или просто остались сидеть на мосту.

Власти Мексики сообщили мигрантам, что проход будет разрешен только тем, у кого есть надлежащие документы.

В пятницу президент США поблагодарил Мексику за сдерживание мигрантов. Ранее Трамп угрожал урезать помощь Гондурасу, которому США выделили более 175 млн долларов в 2016-2017 годах.

Заявления Трампа прозвучали незадолго до промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся 6 ноября. Они рассматриваются как попытка заручиться поддержкой избирателей на теме миграции.

Почему это беспокоит Трампа?

Мигранты не скрывают - они направляются в США. Трамп еще до избрания выступал против нелегальной миграции, а заняв свой пост, начал реализовывать свои предвыборные обещания.

В июне этого года под давлением общественного мнения он подписал указ, отменив свое решение, благодаря которому власти США получили возможность разлучать задержанных нелегальных иммигрантов с их детьми. Речь шла по меньшей мере о двух с половиной тысячах детей.

По словам вашингтонского корреспондента Би-би-си Энтони Зурхера, это не первый раз, когда президент Трамп использовал такой повод, как караван мигрантов, чтобы заручиться поддержкой своей политики в области миграции и пограничного контроля.

В начале апреля американский президент уже говорил о возможности отправки военных к мексиканской границе. Тогда тоже шла речь о караване мигрантов из Центральной Америки, который, по словам Трампа, "лучше остановить до того, как он туда доберется".

Однако использование войск для "закрытия" границы может дезорганизовать жизнь в приграничных Техасе и Аризоне накануне ноябрьских выборов.

Этот жест также может осложнить отношения с Мексикой, где избранный президент Андрес Мануэль Лопез Обрадор готовится вступить в должность в декабре.

Где караван сейчас?

Караван мигрантов сейчас идет через Гватемалу, в основном пешком. Самые быстрые группы уже пришли к южной границе Мексики.

Они начали свой путь в Гондурасе на прошлой неделе.

У большинства мигрантов почти нет вещей - они взяли то, что смогли унести в рюкзаках. Весь путь составляет около 4500 километров.

Может ли Трамп закрыть границу?

Тысячи людей и тонны товаров легально пересекают границу США и Мексики каждый день.

Хотя Трамп уже посылал войска национальной гвардии для защиты границы, пока неясно, что он имеет в виду под "закрытием границы" сейчас - и как это повлияет на торговлю и перемещение людей с визами.

Согласно международному праву, США не может депортировать желающих получить убежище, пока не изучит их заявки.

Под давлением США Мексика послала федеральную полицию к границе, хотя официально у них нет задачи остановить караван. Власти Мексики заявили, что люди без документов должны будут подать заявление на получение статуса беженца или вернуться обратно.

Что будет с людьми?

По информации Ассошиэйтед пресс, у многих мигрантов нет паспортов, они используют национальные ID-карты, которые позволяют путешествовать по Центральной Америке. Но Мексика требует паспортов для въезда.

Эрика Гевара Розас из правозащитной организации Amnesty International считает, что Мексика "не должна брать на вооружение методы Трампа, который относится к людям как к угрозе безопасности". Она призвала не высылать мигрантов обратно в страны, где их жизни может что-то угрожать.

Избранный президент Мексики планирует выдавать рабочие визы мигрантам из Центральной Америки, когда заступит на пост в декабре.

"Наш план такой: кто хочет работать в Мексике, получит рабочую визу", - заявил он. Однако будущий министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что мигранты должны получать не рабочую визу, а статус беженца.

Почему они бегут из своих стран?

Уже около 10% населения Гватемалы, Сальвадора и Гондураса покинули свои страны из-за бандитизма и отсутствия экономических перспектив.

В этих странах один из самых высоких уровней убийств в мире. По данным ООН, в 2015 году в Гондурасе было 63,75 убийств на 100 тысяч жителей, а в Сальвадоре - 108,64 убийств.

Оппозиционный политик из Гондураса Хари Диксон в понедельник заявил, что караван не идет за "американской мечтой", а бежит от "гондурасского кошмара".