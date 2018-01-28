Протестующие в Тиране потребовали отставки главы правительства Албании Эди Рамы. Он превратил страну в родину организованной преступности и наркотиков, заявил лидер албанской оппозиции Люльзим Баша.
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Тысячи человек вышли 27 января на акцию протеста в Тиране против действий кабинета премьер-министра Эди Рамы. Протестующие обвиняют социалистическое правительство в коррупции и в том, что оно недостаточно борется с наркоторговлей.

Председатель Демократической партии Албании Люльзим Баша в своей речи на акции потребовал отставки Рамы и проведения в стране новых выборов. "Рама превратил Албанию в родину организованной преступности и наркотиков", - заявил Баша.

По оценкам журналистов, на демонстрацию вышли более десяти тысяч человек. Организаторы протеста заявляют о 300 тысячах митингующих, полиция никаких данных на этот счет не дает. За порядком на акции следили около 1,5 тысячи полицейских, сообщает AFP.

Албанская социалистическая партия победила на выборах в июне 2017 года, Демократическая партия со значительным отрывом заняла второе место.

Албания - одно из беднейших государств Европы. Средний доход ее жителей – около 350 евро в месяц. Численность населения страны составляет 2,9 млн человек, еще 1,2 млн албанцев проживают за границей.

Deutsche Welle
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