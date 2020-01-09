Тысячам верблюдов в Австралии угрожает отстрел из-за многомесячной засухи, которой способствуют сильные пожары. Животные создают угрозу отдаленным селениям, в которых проживают представители коренных народов, объяснили власти такое решение в среду, 8 января. Меры могут затронуть до 10 тысяч особей.
Снайперы будут отстреливать животных с вертолетов. Мероприятия охватят территорию, на которой проживают 2300 аборигенов. Стада верблюдов пришли туда в поисках пропитания, что привело к загрязнению источников питьевой воды. Планируемая мера послужит не только защите местного населения, но и благополучию животных, поскольку верблюды уже начали погибать от жажды, подчеркнули в министерстве охраны окружающей среды штата Южная Австралия.
Одногорбые верблюды были завезены на континент в XIX-XX веках. В австралийских пустынях могут жить более миллиона одичавших особей.
Сомалийцы призывают власти Австралии отправить верблюдов в Африку
Между тем десятки жителей Сомали опубликовали в социальных сетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике. Разведение верблюдов являлось одной из традиционных отраслей экономики Сомали на протяжении столетий.
Дым от австралийских пожаров достиг Южной Америки
Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них по-прежнему неподконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 млн га, что немногим меньше площади Австрии или Ирландии. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. Пламя уничтожило более 1800 зданий. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение. В огне погибли 25 человек.
Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной.
Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) допускает, что в огне могли погибнуть около 1,25 млрд животных, а некоторые виды могли "переступить за грань вымирания". Кроме того, десятилетия уйдут на восстановление сгоревших лесов, считают экологи.
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