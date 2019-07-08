Грузинский телеканал Rustavi-2 в ночь на понедельник, 8 июля, на несколько часов прервал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов. В заявлении, появившемся на сайте медиакомпании, говорится о "нападениях и угрозах" в адрес телеканала, в том числе и со стороны грузинских официальных лиц, что представляет собой "нарушение свободы слова и вмешательство в свободу СМИ".

Скандал вокруг телеканала начался после того, как телеведущий Георгий Габуния в своей воскресной авторской передаче "Постскриптум" больше минуты на русском языке нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина.

Ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния на съемках передачи "Постскриптум" обратился к президенту России Владимиру Путину в нецензурной форме, пишет "Сноб".

С этого ведущий начал очередной выпуск пограммы. "В первую очередь я хочу передать огромный-огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка…", — далее последовали оскорбления.

В обращении, большей частью состоящим из нецензурной брани, Габуния предлагает президенту "убираться из Грузии вместе со своими рабами", называет президента "вонючим оккупантом" и в грубой форме упоминает мать президента.

Высказывания Габунии уже осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Протесты после выступления журналиста

Вечером у здания телеканала прошла акция протеста против выступления Георгия Габуния. Собравшиеся требовали отставки телеведущего и гендиректора телеканала Ники Гварамия. Гендиректор, в свою очередь, уже заявил, что вещание канала восстановится только после того, как будет обеспечена безопасность всех его сотрудников.

"Прежде всего, мы приносим извинения нашей аудитории за этот факт. Мы считаем, что журналист в любой ситуации должен учитывать редакционную политику канала и соответствующие этические требования вещания - даже при защите определенных ценностей, и даже в авторской программе", - говорится в заявлении на сайте Rustavi-2. Представители телеканала назвали высказывание Георгия Габуния "не соответствующим высоким стандартам, установленным нашим каналом", и пообещали, что "регулирующий орган телекомпании обсудит этот вопрос".

Массовые протесты в Грузии из-за выступления депутата Госдумы

20 июня в Грузии начались массовые протесты. Они связаны с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Запрет авиасообщения России с Грузией

21 июня Владимир Путин подписал бессрочный указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять рейсы в Грузию. Убытки авиакомпаниям должны быть возмещены из федерального бюджета после утверждения методики их подсчета.