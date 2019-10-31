Запрет всей политической рекламы в своей мировой соцсети компания объяснила тем, что подобные сообщения "должны быть заслужены, а не куплены".

"В то время как реклама в интернете — мощное и эффективное средство для коммерческих рекламодателей, эта сила несет значительные риски для политики", — написал глава компании Джек Дорси в своем твите.

Конкурент "Твиттера", соцсеть "Фейсбук", недавно отказалась вводить запрет на политическую рекламу.

Владельцы соцсетей находятся под пристальным вниманием СМИ и общественности преддверии грядущих в 2020-м году выборов президента США.

Запрет политической рекламы в "Твиттере" вступит в силу с 22 ноября. 15 ноября компания выпустит подробное заявление об этом.

Джек Дорси объяснил свою позицию в нескольких твитах.

"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в "Твиттере" по всему миру. Мы убеждены, что охват влияния политических сообщений должен быть заслужен, а не куплен".

Как Дорси объяснил запрет?



По словам главы компании, политические сообщения в интернете представляют собой совершенно новый вызов общественной дискуссии — из-за таких инструментов как оптимизация отправки сообщений с применением машинного осмысления и микротаргетирования аудитории, а также присутствия непроверенной, вводящей в заблуждение информации и deep fakes (цифровых фабрикаций).

"Прозвучит неубедительно, — написал Дорси, — если мы скажем: мы работаем изо всех сил, чтобы не дать людям использовать наши системы для распространения ложной информации, но если кто-то нам платит за то, чтобы таргетировать и вынуждать людей видеть политическую рекламу, то, ну… этот кто-то может говорить, что хочет!"

В ответ на критику о том, что запрет политической рекламы может сыграть на руку тем, кто уже находится у власти, Дорси подчеркнул, что многие общественные движения могут достигнуть огромных масштабов и без политической рекламы.

Рекламы о том, как зарегистрироваться для участия в голосовании, этот запрет не коснется.

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон приветствовала запрет и призвала "Фейсбук" последовать примеру "Твиттера".

Аналитик соцсетей Карл Миллер отметил в своем твите, что впервые гигант ИТ-индустрии отступил назад и задумался о мощной дестабилизации, причиняемой ими работе институтов, которые не могут двигаться так же быстро, как они.