Запрет всей политической рекламы в своей мировой соцсети компания объяснила тем, что подобные сообщения "должны быть заслужены, а не куплены".
"В то время как реклама в интернете — мощное и эффективное средство для коммерческих рекламодателей, эта сила несет значительные риски для политики", — написал глава компании Джек Дорси в своем твите.
Конкурент "Твиттера", соцсеть "Фейсбук", недавно отказалась вводить запрет на политическую рекламу.
Владельцы соцсетей находятся под пристальным вниманием СМИ и общественности преддверии грядущих в 2020-м году выборов президента США.
Запрет политической рекламы в "Твиттере" вступит в силу с 22 ноября. 15 ноября компания выпустит подробное заявление об этом.
Джек Дорси объяснил свою позицию в нескольких твитах.
"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в "Твиттере" по всему миру. Мы убеждены, что охват влияния политических сообщений должен быть заслужен, а не куплен".
Как Дорси объяснил запрет?
По словам главы компании, политические сообщения в интернете представляют собой совершенно новый вызов общественной дискуссии — из-за таких инструментов как оптимизация отправки сообщений с применением машинного осмысления и микротаргетирования аудитории, а также присутствия непроверенной, вводящей в заблуждение информации и deep fakes (цифровых фабрикаций).
"Прозвучит неубедительно, — написал Дорси, — если мы скажем: мы работаем изо всех сил, чтобы не дать людям использовать наши системы для распространения ложной информации, но если кто-то нам платит за то, чтобы таргетировать и вынуждать людей видеть политическую рекламу, то, ну… этот кто-то может говорить, что хочет!"
В ответ на критику о том, что запрет политической рекламы может сыграть на руку тем, кто уже находится у власти, Дорси подчеркнул, что многие общественные движения могут достигнуть огромных масштабов и без политической рекламы.
Рекламы о том, как зарегистрироваться для участия в голосовании, этот запрет не коснется.
Бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон приветствовала запрет и призвала "Фейсбук" последовать примеру "Твиттера".
Аналитик соцсетей Карл Миллер отметил в своем твите, что впервые гигант ИТ-индустрии отступил назад и задумался о мощной дестабилизации, причиняемой ими работе институтов, которые не могут двигаться так же быстро, как они.
Facebook удалил фейковые аккаунты для Африки, связав их с Пригожиным
Социальная сеть Facebook удалила три сети фальшивых...
Конгресс США голосует за формальное начало импичмента Трампа. Зачем это нужно? (1)
Конгресс США в четверг, 31 октября, вынесет на общее...
Twitter запрещает всю политическую рекламу на своих страницах (1)
Сервис микроблогов "Твиттер" объявил о намерении...
В ФРГ фермеры подали в суд на правительство из-за потепления климата (4)
Три немецкие семьи, занимающиеся фермерством, и...
TOP новостей
С 1 ноября наступят перемены: что ждет водителей в Литве (5)
С 1 ноября водителей в Литве ждут перемены. Эта дата не...
Владимир Познер: они думают, что Россия хочет напасть. Откуда эти мысли? (116)
"Я не знаю ни одной страны, которая бы так поступила. Вот...
Пожарные о пережитом кошмаре в Алитусе: некоторые коллеги кашляли кровью
31 октября в Медицинском центре МВД пожарные, которые...
В Клайпеде угнали автомобиль "Волга", владелец оценил ущерб в 100 000 евро (3)
В Клайпеде угнали антикварный автомобиль "Волга", его...
Прошло 7 лет: дочь Прунскене рассказала, как мать чувствует себя сейчас (12)
Инсульт у Казимиры Прунскене случился в феврале 2012...