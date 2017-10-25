"В ближайшие недели мы запустим ведущий в отрасли центр прозрачности", - говорится в заявлении компании, размещенном во вторник, 24 октября, в ее официальном блоге.

На специальном сайте все пользователи смогут получить информацию обо всех рекламных объявлениях в Twitter, в частности, о том, кто и как давно их разместил, а также о других объявлениях в рамках данной рекламной кампании и целевой аудитории. Кроме того, политическая реклама будет помечаться специальным образом.

Пользователи смогут пожаловаться

Пользователи соцсети также смогут пожаловаться руководству Twitter на любое рекламное объявление, после этого оно будет рассмотрено специалистами и в случае нарушений удалено, сообщила далее компания.

Рекламодатели, нарушающие правила размещения рекламы, будут подвергаться штрафным мерам. Одним из отделов нового центра прозрачности будет заниматься объявлениями в рамках предвыборной агитации.

В настоящее время в нашей отрасли нет четких правил для размещения политической рекламы, однако руководство Twitter намерено сотрудничать с компаниями-партнерами, другими лидерами отрасли и политиками по поиску нового подхода к прозрачности рекламных объявлений политического характера, говорится далее в заявлении.

Twitter заблокировал аккаунты в связи с российским следом на выборах в США

В конце сентября компания Twitter сообщила, что заблокировала 201 учетную запись в сети микроблогов в связи с расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США. В частности, были заблокированы 22 аккаунта, непосредственно связанных с фейковыми страницами, которые размещали политические рекламные объявления в соцсети Facebook.

Причина блокировки - "нарушение правил (сети микроблогов. - Ред.), в основном, нарушение запретов на спам". Через эти профили были обнаружены еще 179 учетных записей, которые так или иначе имели к ним отношение.

"Ни переданные Facebook аккаунты, ни связанные с ними учетные записи, которые мы вычислили, не размещали рекламу в Twitter", - добавили в компании.

В этот же день представители Twitter провели закрытый брифинг в комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США. После брифинга конргессмен-демократ Адам Шифф похвалил сеть микроблогов за "излечивающие шаги" в отношении подозрительных аккаунтов, но отметил, что компании еще предстоит поработать в этом направлении.

В середине октября компания Facebook сообщила о планах переосмыслить принципы размещения политической рекламы на своей платформе и внесения некоторых изменений в регламент до промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года.