Аккаунт Трампа в микроблоге Twitter был недоступен в течение 11 минут из-за ошибки сотрудника соцсети, сообщила ее пресс-служба. Сам президент США никак не отреагировал на произошедшее.
Donaldas Trumpas, Twitter
© AP / Scanpix

Аккаунт президента США Дональда Трампа в микроблоге Twitter был деактивирован на 11 минут в четверг, 2 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании, пояснив, что происшествие стало результатом непреднамеренной ошибки одного из сотрудников корпорации Twitter. Соцсеть пообещала продолжить расследование инцидента и не допустить его повторения. Комментариев Белого дома и самого Трампа не последовало.

Желающие ознакомиться с содержанием постов Трампа в течение указанного времени видели только надпись "Sorry, that page doesn't exist!" — "Извините, страница не существует!".

Трамп активно пользуется Twitter, чтобы публиковать сообщения с резкой критикой своих оппонентов и продвигать свою политику. У его личного профиля @RealDonaldTrump в Twitter почти 42 млн подписчиков — вдвое больше, чем у официального аккаунта президента США @POTUS.

Deutsche Welle
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