Согласно результатам нового исследования, число аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга, увеличилось с 1062 до 3814, сообщил представитель Twitter вечером в пятницу, 19 января. С них было отправлено около 176 тысяч сообщений. По его словам, компания оповестит по электронной почте около 678 тысяч пользователей Twitter, которые абонировали эти аккаунты, пересылали дальше сообщения, поступавшие от них, или помечали сообщения значком "мне нравится".
По данным компании, твиты, которые рассылались с этих аккаунтов, следовали, как правило, одному образцу: нагнетать конфликты между политическими и этническими группами в США.
Кроме того, Twitter обнаружил новые 13500 автоматических аккаунтов, которые использовались для более широкого распространения информации. В общей сложности компания насчитала около 50 тысяч таких ботов.
"Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей", считают одной из компаний, которые воздействуют на общественное мнение в социальных сетях в интересах властей России. Российские власти многократно отрицали свое вмешательство в выборы президента США.
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