Платформа Twitter заявила во вторник, 4 февраля, о начале борьбы с фейковыми видео в микроблогах пользователей. С 5 марта медиафайлы, которые очевидным образом были отредактированы, чтобы обмануть пользователей, будут получать маркировку "Manipulated media" (манипулированный носитель. - Ред.).

We know that some Tweets include manipulated photos or videos that can cause people harm. Today we’re introducing a new rule and a label that will address this and give people more context around these Tweets pic.twitter.com/P1ThCsirZ4 — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 4, 2020

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В своем блоге компания сформулировала новые правила: медиафайл будет удален, если Twitter заметит признаки обмана в распространении или угрозу одному человеку или группе людей, призывы к насилию, нарушение права на частную жизнь или запугивание (в тексте заявления Twitter говорится о подавлении или запугивании избирателей).

Публикуемые медиафайлы Twitter будет оценивать по нескольким параметрам

Будут учитываться следующие факторы: был ли контент существенно отредактирован, какая визуальная или аудио информация была добавлена или удалена, существует ли на самом деле СМИ, которому приписывается авторство видео или фото, каким образом распространяется фрагмент. Одновременно будут оцениваться сопровождающий текст, профиль пользователя, который размещает видео, его предыдущие ссылки.

Twitter сообщает, что пошел на этот шаг в связи с давлением пользователей, а меры были выработаны на основе опроса 6500 человек по всему миру и консультаций с экспертами и гражданским сообществом. Новые правила Twitter были обнародованы на следующий день после заявления YouTube о планах удалять вводящий в заблуждение контент, связанный с президентскими выборами в США. Ранее Twitter запретил любую политическую рекламу на своей платформе.