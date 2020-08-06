Как уточнили в пресс-службе, "были нарушены правила Twitter о дезинформации, касающейся COVID-19". В корпорации добавили, что вводящие в заблуждения сведения должны быть удалены, чтобы владельцам аккаунта была вновь предоставлена возможность писать в сети микроблогов.
Через некоторое время это требование было выполнено, и, по данным телеканала CNN, блокировка была снята.
В штабе Трампа заявили, что корпорации "не являются арбитрами истины"
Представитель штаба Трампа Кортни Парелла в свою очередь обвинила корпорации в Силиконовой долине в предвзятости по отношению к главе Белого дома и высказала мнение, что они "не являются арбитрами истины".
Как и в случае с Facebook, пост представлял собой видео с фрагментом интервью Трампа телеканалу Fox News, где американский лидер выступил с утверждением, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19". Телеканал NBC News ранее уточнил, что основанная Марком Цукербергом компания в первый раз удалила пост президент США из-за дезинформации о вирусе нового типа.
В середине мая итальянские врачи изучили, в частности, случаи возникновения нового воспалительного синдрома у детей и предположили его взаимосвязь с вирусом SARS-CoV-2. Результаты исследования были опубликованы в одном из самых старых и авторитетных медицинских журналов The Lancet.
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