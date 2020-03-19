Под запрет в Twitter попадают сообщения, которые способствуют распространению вируса. Например, речь идет о твитах с отрицанием экспертных указаний по борьбе с Covid-19, поощрением неэффективных методов лечения, а также о записях с ложной информацией от имени органов здравоохранения и экспертов. Также компания будет удалять сообщения о неэффективности дистанцирования во время эпидемии, сообщения о том, что коронавирус является мошенничеством и заявления про наличие иммунитета к вирусу у представителей определенных рас или национальностей, пишет TJ.

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Напомним, ранее другие компании также начали удалять недостоверную информацию о Covid-19. Так соцсеть Facebook и принадлежащий ей сервис Instagram удаляют фейковые новости и конспиративные теории о коронавирусе уже полтора месяца, а позднее Facebook запретила и рекламу с обещаниями лечения от вируса и предотвращения заражения, а также объявления, провоцирующие панику.

По последним данным, в мире зарегистрировано около 219 тыс. случаев заболевания коронавирусом нового типа, 81 тыс. из них приходится на Китай, где эпидемию удалось остановить. От заболевания уже умерло 8810 человек, а излечилось более 84 тыс. пациентов. В последние дни самое массовое распространение вируса Covid-19 наблюдается в Италии, где число заразившихся уже приблизилось к 36 тыс. человек, а умерло почти 3 тыс. человек. Число зараженных коронавирусом в России приближается к 150.