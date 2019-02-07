"Я полагаю, что мы уже проявили достаточную гибкость в отношении соглашения о выходе Британии из ЕС. Не забывайте, с чего мы начали, а начали мы с договоренности о временных мерах, которая затрагивала бы только Северную Ирландию. Это было сделано по просьбе британского правительства, которое хотело сохранения таможенного союза на территории страны, и мы дали свои гарантии этого", — сказал ирландский премьер.

Он отметил, что готовится к "вероятному фиаско", каковым, по его мнению, может стать вариант "брексита", при котором Великобритания покидает ЕС без договора. Слова Туска разгневали британских парламентариев, выступавших за "брексит". Они обвинили Туска в надменности.

На Даунинг-стрит заявили, что Туска нужно спросить, необходимо ли было использовать подобные выражения. Официальный представитель премьер-министра заявил: "Мы провели полноценную и активную кампанию в рамках референдума у нас в стране. Избиратели проголосовали за выход из ЕС в результате крупнейшего демократического плебисцита в нашей истории".

Свое выступление на пресс-конференции Туск начал с напоминания о том, что до выхода Британии из состава ЕС остается 50 дней. "Я знаю, что есть большое количество людей в Британии, на континенте, а также в Ирландии, которые хотели бы отмены этого решения. Мое сердце всецело с вами, — сказал Туск. — Но факты не оставляют места двусмысленности. В настоящий момент премьер-министр Британии и лидер оппозиции поддерживают "брексит", так что все вопросы отпадают".

"В настоящий момент у движения за сохранение членства Британии в ЕС за нет политического веса и нет эффективного руководства. Я говорю это без энтузиазма, но с фактами не поспоришь".

В "Твиттере" Туска затем появился комментарий: "Мне интересно, как выглядит особое место в аду, уготованное тем, кто выступал за "брексит", не имея даже приблизительного плана и не представляя, как провести его безопасно".

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.— Donald Tusk (@eucopresident) February 6, 2019

По окончании пресс-конференции Варадкар сказал Туску: "Британцы устроят тебе за это ужасную головомойку в прессе". Сказанная в кулуарах фраза была услышана журналистами. Туск в ответ кивнул, и оба рассмеялись. И это предсказание не замедлило осуществиться.

Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (ЮКИП), ныне независимый член Европарламента Найджел Фараж написал в своем твите: "После "брексита" мы освободимся от ни кем не избранных и наглых хулиганов вроде вас и будем сами управлять своей страной".

Лидер большинства в Палате общин парламента Андреа Ледсом, которая вела активную кампанию за выход из ЕС, заявила, что Дональд Туск должен извиниться на свое позорные и злобные комментарии.

Пресс-секретарь правой Демократической юнионистской партии Сэмми Уилсон заявил: "Этот евроманьяк изо всех сил пытается сохранить путы европейской бюрократии, которые окутали Британию. Именно Туск и его наглые переговорщики из ЕС раздувают страхи в попытке отменить результаты референдума".

Брюссельские чиновники поспешили немедленно прояснить ремарку Туска, сообщив корреспонденту Би-би-си Адаму Флемингу, что особое место в аду ожидает брекситеров после того, как те умрут, "а не прямо сейчас".

Это не случайная фраза

Лора Кунсберг, политический комментатор Би-би-си

Высказывания Дональда Туска не были случайно оброненным комментарием — они вполне продуманы. Этот обычно мягкий политик вдруг решился на весьма жесткие слова, которые осуждают поведение значительной части британского кабинета министров, которым, по его мнению, уготовано место в аду.

Разумеется, уже в течение длительного времени руководство ЕС испытывает недовольство и нетерпение по поводу действий британского правительства в условиях выхода из ЕС.

Многие избиратели в Британии также раздражены тем, как политики ведут переговоры по "брекситу". Однако слова Туска, обращенные прежде всего к британскому истеблишменту, отражают его раздражение и негодование, которые разделяются многими европейскими политиками.

Но если отвлечься от тона, в котором было сделано это заявление, высказывания Туска следует читать как приглашение премьер-министру Терезе Мэй предложить как можно скорее новую версию отдельной договоренности о торговле через границу с Ирландией, в виде "правдоподобной гарантии" того, что взаимоприемлемое решение все-таки возможно.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй прибудет в Брюссель в четверг, чтобы попытаться внести изменения в договор с ЕС. Она надеется, что эти изменения поспособствуют его одобрению парламентом. Однако, по словам Туска, в декабре 27 членов ЕС решили, что одобренный договор о выходе не подлежит дальнейшему обсуждению.