"Я полагаю, что мы уже проявили достаточную гибкость в отношении соглашения о выходе Британии из ЕС. Не забывайте, с чего мы начали, а начали мы с договоренности о временных мерах, которая затрагивала бы только Северную Ирландию. Это было сделано по просьбе британского правительства, которое хотело сохранения таможенного союза на территории страны, и мы дали свои гарантии этого", — сказал ирландский премьер.

Он отметил, что готовится к "вероятному фиаско", каковым, по его мнению, может стать вариант "брексита", при котором Великобритания покидает ЕС без договора. Слова Туска разгневали британских парламентариев, выступавших за "брексит". Они обвинили Туска в надменности.

На Даунинг-стрит заявили, что Туска нужно спросить, необходимо ли было использовать подобные выражения. Официальный представитель премьер-министра заявил: "Мы провели полноценную и активную кампанию в рамках референдума у нас в стране. Избиратели проголосовали за выход из ЕС в результате крупнейшего демократического плебисцита в нашей истории".

Свое выступление на пресс-конференции Туск начал с напоминания о том, что до выхода Британии из состава ЕС остается 50 дней. "Я знаю, что есть большое количество людей в Британии, на континенте, а также в Ирландии, которые хотели бы отмены этого решения. Мое сердце всецело с вами, — сказал Туск. — Но факты не оставляют места двусмысленности. В настоящий момент премьер-министр Британии и лидер оппозиции поддерживают "брексит", так что все вопросы отпадают".

"В настоящий момент у движения за сохранение членства Британии в ЕС за нет политического веса и нет эффективного руководства. Я говорю это без энтузиазма, но с фактами не поспоришь".

В "Твиттере" Туска затем появился комментарий: "Мне интересно, как выглядит особое место в аду, уготованное тем, кто выступал за "брексит", не имея даже приблизительного плана и не представляя, как провести его безопасно".

