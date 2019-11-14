Председатель Европейского совета Дональд Туск считает Россию не "стратегическим партнером" Европы, а, напротив, - ее "стратегической проблемой". Соответствующее заявление он сделал, выступая перед студентами Европейского колледжа в бельгийском Брюгге. Выдержки из его речи приводит в среду, 13 ноября, британская газета The Guardian.
С наступлением декабря Туск покинет свой пост, поэтому сейчас он подводит своеобразные итоги своему пятилетнему пребыванию в этой должности. Поляка Туска во главе Евросовета сменит экс-премьер Бельгии Шарль Мишель.
"Мне приходилось публично напоминать окружающим почти каждую неделю, что Россия - не наш "стратегический партнер", а наша "стратегическая проблема", - отметил Туск. "Меня даже назвали "фанатиком одной идеи" за то, что я так сосредоточился на этом предмете. Но в конце концов подход оправдал себя", - считает он.
Пикировка Туска с Макроном
Дональд Туск подверг острой критике президента Франции Эмманюэля Макрона, который недавно в интервью изданию The Economist предложил переосмыслить отношения с РФ.
"Когда я слышу слова Макрона, что "мы должны пересмотреть нашу позицию в отношении России, переосмыслить наши стратегические отношения", я могу только выражать надежду, что этого не произойдет за счет наших совместных мечт о независимой Европе", - подчеркнул Туск.
"В том же интервью для The Economist президент Макрон говорит, что разделяет взгляды (премьера Венгрии. - Ред.) Виктора Орбана на эту проблему, и надеется, что Орбан поможет убедить поляков изменить свою позицию в отношении России", - напомнил Туск. "Но не меня, Эмманюэль", - добавил он.
"Суверенная Европа невозможна без стабильных Балкан"
Председатель Евросовета также выразил уверенность, что суверенный статус Европы невозможен без стабильных Балкан, интегрированных в Евросоюз.
Ранее Париж заблокировал планировавшееся начало переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании.
В своем выступлении Дональд Туск коснулся и проблемы "Брекзита", спрогнозировав, что Великобритания перейдет в категорию игроков "второго порядка" - после Китая, США и ЕС - как только будет реализован сценарий выхода Лондона из Евросоюза.
Ранее страны ЕС по рекомендации Туска согласились отсрочить "Брекзит" до конца января.
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