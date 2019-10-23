Туск рекомендует ЕС дать Лондону отсрочку

Пока Джонсон готовится к Brexit без сделки, Дональд Туск готов уговаривать страны ЕС предоставить Лондону очередную отсрочку. Это последний шанс избежать худшего сценария.
Donaldas Tuskas
© Reuters / Scanpix

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам стран Евросоюза согласиться на предложенный Лондоном перенос даты Brexit. Об этом он написал 22 октября в своем Twitter, пояснив, что перенос даты необходим во избежание нерегулируемого выхода Великобритании из ЕС.

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Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство ускоряет подготовку к выходу из ЕС без сделки с Брюсселем и временно приостанавливает рассмотрение законопроекта о Brexit парламентом страны. Это произошло после того, как нижняя палата британского парламента отвергла предложение Джонсона за три дня ратифицировать соглашение по выходу Великобритании из ЕС, которое он заключил с Брюсселем. Таким образом у британского премьера все меньше шансов осуществить Brexit к 31 октябрю — эту дату он неоднократно называл в качестве последнего срока.

Формально правительство Великобритании 19 октября попросило Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора, устанавливающей регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС. Однако в сопутствующем письме Джонсон подчеркнул, что "не будет вести переговоры об отсрочке с Европейским Союзом".

Растранжиривание времени и энергии


Уходящий с должности председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во вторник раскритиковал процесс Brexit. Вызванные этим решением Лондона более чем трехлетние переговоры с Брюсселем "были растранжириванием времени и энергии", заявил он. Глава Еврокомиссии отметил, что всегда будет сожалеть о решении Лондона. "Мы можем посмотреть в зеркало и быть уверенными, что сделали все, чтобы это был урегулированный выход", — отметил он.

Deutsche Welle
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