По-настоящему устарели авторитаризм, культ личности и власть олигархов, а не либеральная идея, заявил председатель Совета Евросоюза. Ранее Путин назвал либеральную идею устаревшей.
Donaldas Tuskas
© Reuters / Scanpix

В необычно резкую заочную полемику с президентом РФ Владимиром Путиным вступил председатель Совета Евросоюза Дональд Туск, заявив, что "категорически не согласен" с высказыванием Путина о том, что "либеральная идея устарела". "Что я считаю по-настоящему устаревшим, так это авторитаризм, культ личности и власть олигархов", - заявил Туск в пятницу, 28 июня, прибыв в Японию накануне открытия саммита G20.

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По словам Туска, "тот, кто утверждает, что либеральная демократия устарела, утверждает также, что устарели свободы, что устарело правовое государство и что права человека устарели". Однако Евросоюз по-прежнему твердо поддерживает идею либеральной демократии и готов сплоченно защищать и продвигать ее.

Путин критиковал решение Меркель принять беженцев

Ранее, 27 июня, в интервью британскому изданию The Financial Times Владимир Путин заявил, что эпоха либерализма приблизилась к своему концу, а либеральная идея устарела и вступила в противоречие с тем, что хочет большинство людей во всем мире. Путин также назвал ошибочным принятое в 2015 году решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) о принятии сирийских беженцев.

Cаммит "большой двадцатки" (G20) пройдет в японской Осаке 28-29 июня. На нем, среди прочего, запланированы встречи Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Выступая 22 июня на конференции Евангелической церкви в Дортмунде, канцлер ФРГ заявила, что на саммите G20 намерена приложить усилия по поиску мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

Также в Осаке планируется встреча Путина и Трампа. Ранее в Белом доме заявили, что главы государств в кулуарах саммита G20 в Японии могут обсудить Иран, Украину, Ближний Восток, Сирию и вопросы контроля над вооружениями.

Deutsche Welle
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