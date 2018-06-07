"Европейская киноакадемия обратилась ко мне по поводу осужденного на политическом процессе в России на 20 лет тюрьмы украинского кинорежиссера Олега Сенцова, пребывающего 22 дня в голодовке. Я прошу ЕС и G7 поддержать призыв. Наша солидарность может спасти ему жизнь", — написал Туск в своем микроблоге в Twitter.

Олег Сенцов голодает уже 24 дня. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества, передает "Интерфакс".

В середине мая 2018 года Олег Сенцов, отбывающий срок заключения в колонии "Белый медведь", расположенной в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком AO, объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить находящихся на территории России украинских политзаключенных — всего 64 человека. Вместе с Сенцовым голодовку объявили осужденные антифашисты Александр Кольченко и Александр Шумков, а также фигурант "дела 26 марта" Станислав Зимовец.

В начале июня акции в поддержку Сенцова прошли более чем в 80 городах мира. Организаторы и участники надеялись привлечь внимание международного сообщества к политическим преследованиям в России, а также добиться вынесения ситуации с Сенцовым и другими украинскими заключенными на обсуждение в рамках предстоящего саммита стран G7, который стартует на днях в Канаде.

Сам Сенцов обратился с письмом к политикам ведущих держав. Он также попросил людей, находящихся на свободе, не голодать в его поддержку, а искать другие пути воздействия на российские власти.

Полный текст письма опубликовал телеканал "Громадське": "Уважаемые господа, спасибо вам большое, что вы и ваши страны делают для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для их судьбы и не будете сосредотачиваться на одной личности, например мне, а поможете другим. Удачи вам в вашем нелегком деле. Слава Украине!"

4 июня адвокат Дмитрий Динзе сообщал, что тюремные врачи предупредили режиссера о том, что будут кормить его принудительно, если у него начнут отказывать внутренние органы, чтобы отсрочить летальный исход на 30 дней. По словам медиков, Сенцов находится "на грани". Ему с его согласия делают внутривенные инъекции с витаминами и глюкозой, сам он только пьет воду.