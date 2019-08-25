"Год назад в Канаде президент Трамп предложил восстановить Россию в G7, открыто заявляя, что аннексия Крыма Россией частично оправдана. И что мы должны принять этот факт. Ни при условии мы не можем согласиться с этой логикой ", - заявляет Туск.
По его мнению, за это время появились дополнительные причины не возвращать Россию. "Что касается спекуляций вокруг приглашение России к столу, я бы хотел это сказать. Во-первых: причины, по которым Россия была исключена в 2014 году, до сих пор остаются в силе. Более того, появились новые причины, такие как русская провокация на Азовском море ".
"Во-вторых когда Россию пригласили в G7 впервые, считалось, что она будет идти по пути либеральной демократии, верховенства права и прав человека. Кто-то из нас может сказать, что с полным убеждением, не выходя из деловых расчетов, Россия идет на этот путь?", - добавляет Туск.
Президент Европейского Совета считает более правильным "пригласить Украину, как гостя, на следующую встречу G7, чтобы услышать мнение нового президента". "Я говорил с ним об этом два дня назад, и знаю, что он был бы очень заинтересован", - добавляет Туск.
Напомним, ранее стало известно, что президент Трамп и президент Макрона договорились пригласить российского коллегу Владимира Путина на саммит G7, который состоится через год в США.
Туск о возможном возвращении России к G7: лучше пригласить Украину (37)
Президент Европейского Совета Дональд Туск выступил...
НАСА расследует, возможно, первое преступление, совершенное в космосе (6)
Национальное космическое агентство США НАСА...
Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины (8)
Президент Украины на торжественных мероприятиях ко Дню...
США намерены открыть консульство в Гренландии в 2020 году (4)
Планируемое открытие консульства Соединенных Штатов в...
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге (2)
Участники марша протеста в округе Куньтхон опасаются...
TOP новостей
Гражданин Литвы после посещения Калининграда: больше никогда туда не поеду (494)
"Больше никогда туда не поеду", – заявил Хубертас после...
Ясная и спокойная погода потешит теплом (1)
Высокое атмосферное давление обусловит летнюю погоду в...
Налоговая инспекция следит и за тем, сколько вы тратите в поездках (26)
Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ)...
Длинных выходных в следующем году в Литве будет немного (2)
С 2020 года в Литве появится дополнительный выходной...
Банки в Литве отказываются от карт кодов: они останутся лишь в одном банке (2)
Большая часть коммерческих банков в Литве в скором...