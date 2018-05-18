Европейский Союз и государства Западных Балкан приступили к фазе практического сближения в преддверии переговоров об их вступлении в Евросоюз. Об этом заявил в Софии на встрече глав государств и правительств стран ЕС председатель Европейского совета Дональд Туск.
Donaldas Tuskas
© Reuters / Scanpix

По его словам, совместное развитие транспортной, энергетической и коммуникационной систем, о котором стороны договорились в столице Болгарии, служит не "заменой вступления в ЕС, а промежуточным решением".

"Я не вижу иной судьбы для Западных Балкан, кроме вступления в Евросоюз. Никакой альтернативы, никакого "плана Б", — заявил Туск. К Западным Балканам относятся еще не вступившие в ЕС республики бывшей Югославии, а также Албания.

Другие лидеры стран Евросоюза о вступлении балканских стран в ЕС высказались сдержаннее. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась назвать 2025 год временем присоединения одной либо нескольких стран к Евросоюзу.

"Я не поддерживаю эту дату, поскольку речь идет о процессе, в основе которого должен лежать достигнутый прогресс", — заявила Меркель.

Согласен с ней и президент Франции Эмманюэль Макрон, заметивший, что до вступления западнобалканских стран Евросоюзу следует пройти процесс реформирования.

В феврале Еврокомиссия заявила, что собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией об их вступлении в Евросоюз. "К 2025 году они должны быть готовы стать членами ЕС", — говорится в стратегическом документе Еврокомиссии.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан тогда подчеркнул, что для стран Западных Балкан дверь в ЕС открыта, но лишь "при соответствующих усилиях с их стороны — таковы условия сделки".

Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС. "Вхождение в Евросоюз государств Западных Балкан отвечает его политическим и экономическим интересам, а также способствует его безопасности", — говорится в стратегии Еврокомиссии.

Deutsche Welle
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