Турлайс потерял пост мэра Риги. Он проработал лишь 3 недели

Турлайс журналистам сказал, что если таким образом осознанно продвигаются внеочередные выборы, то это безответственно. Он сказал, что каждая новая ситуация вынуждает принимать новые решения и призвал сохранять здравый смысл.
Если Рижская дума не сможет выбрать нового мэра в течение двух месяцев, у Сейма будет право инициировать ее роспуск.
Против Турлайса проголосовали все оппозиционные депутаты, четверо исключенных из "Согласия" депутатов (Валерий Петров, Алексей Росликов, Виталий Дубов и Вадим Баранник), а также Оскар Путниньш. Турлайса поддержали 28 депутатов "Согласия" и "Честь служить Риге", а также Имантс Кейшс (Новая консервативная партия).
Турлайс был избран на пост мэра Риги 30 мая. Он сменил на этом посту Нила Ушакова, которого в апреле отстранил от занимаемой должности министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце.
Его кандидатуру выдвинула партия ”Честь служить Риги”, но до последнего момента обсуждали ещё одного кандидата на это место — Олега Бурова, который в тот момент был исполняющим обязанности мэра Риги. Тем не менее, в итоге Турлайс оказался единственным кандидатом, а коалиция договорилась, что если он станет мэром, то оба поста вице-мэров уйдут ”Согласию”.
Вскоре после его избрания, в коалиции произошел раскол и из ”Согласия” были исключены четыре депутата, которые не хотели голосовать за Сандриса Бергманиса в качестве вице-мэра. Голоса этих депутатов стали решающими — они вместе с оппозицией сегодня выразили недоверие Турлайсу.
Его отставку инициировала оппозиция Рижской думы — депутат оппозиции Вилнис Кирсис ("Единство") говорил, что это станет "шагом к внеочередным выборам" в Рижской думе, а оппозиция таким образом сможет получить власть в самоуправлении.
Турлайс служил в Афганистане, в 90-х был первым командующим Силами обороны страны (1992-1994), после отставки с поста командующего НВС Турлайс взялся за политическую карьеру. В течение десяти лет он сменил четыре партии ("Честь служить Риге" — пятая).
В Рижской думе он долгие годы занимал пост главы комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции. Его работа там была одной из причин критики со стороны оппозиции — при нем дума пережила несколько крупных коррупционных скандалов.
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