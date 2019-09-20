Поездка на «сказочное Бали» может закончиться вовсе не сказочно для миллионов туристов. Мусульманские власти Индонезии планируют ввести новые законы, действующие в том числе и на популярном курорте. Так, местный Уголовный кодекс может пополниться статьёй о запрете заниматься внебрачным сексом.

Как сообщает The Daily Mail, за секс вне брака, даже по обоюдному согласию, новые поправки предполагают шесть лет тюремного заключения. При этом запрет также касается и туристов. Кроме того, власти подумывают об ужесточении наказания за предоставление средств контрацепции детям до 18 лет, продажу препаратов для медикаментозного прерывания беременности и за оскорбление президента.

Эксперты при этом отмечают, что множество законов в Индонезии очень редко принемяются на практике. Однако, в случае введения новых правил во многих странах придётся серьёзно корректировать рекомендации туристам для поездок.