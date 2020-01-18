Бойцы турецкого спецназа поддержат в Ливии Правительство национального согласия. Турция начала переброску войск в страну 16 января.
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Турецкие силы специального назначения прибыли в Триполи, чтобы защищать чиновников Правительства национального согласия (ПНС). Об этом в пятницу, 17 января, сообщают телеканалы "Аль-Арабия" и "Аль-Хадат" со ссылкой на источники. В столицу Ливии также прибыли турецкие военные, часть из них займется обучением ливийских коллег, а часть - разведкой.

Ранее о том, что турецкие войска отправляются в Ливию, чтобы поддержать ПНС, заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турция начала перебрасывать свои войска в страну 16 января.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи. Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН. Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года.

Международная конференция по Ливии пройдет 19 января в Берлине. Ожидается, что ее участники выступят за прекращение огня и за проведение выборов в стране.

Deutsche Welle

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