Догу Перинчек утверждает, что в колодце обнаружили некоторые фрагменты тела Хашогги. Официально эта информация пока не подтверждена. Турецкий политик допустил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит об этом 23 октября, выступая перед парламентом страны.