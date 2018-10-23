Догу Перинчек утверждает, что в колодце обнаружили некоторые фрагменты тела Хашогги. Официально эта информация пока не подтверждена. Турецкий политик допустил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит об этом 23 октября, выступая перед парламентом страны.
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