Заявление прозвучало на фоне сворачивания Вашингтоном участия Анкары в программе по производству истребителей нового поколения из-за планов Турции приобрести российские средства противовоздушной обороны.
"Департаменту известно, что турецкие летчики ... не летают", – заявил представитель Пентагона подполковник ВВС Майк Эндрюс. – "Без изменения в отношениях с Турцией, мы будем продолжать сотрудничать с нашим союзником в свертывании его участия в программе F-35".
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