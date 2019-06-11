Заявление прозвучало на фоне сворачивания Вашингтоном участия Анкары в программе по производству истребителей нового поколения из-за планов Турции приобрести российские средства противовоздушной обороны.

"Департаменту известно, что турецкие летчики ... не летают", – заявил представитель Пентагона подполковник ВВС Майк Эндрюс. – "Без изменения в отношениях с Турцией, мы будем продолжать сотрудничать с нашим союзником в свертывании его участия в программе F-35".